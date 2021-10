Els talibans assassinen brutalment al traductor de l'Exèrcit d'Austràlia

Kabul @ep





Els talibans van matar recentment a un extraductor de les Forces de Defensa d'Austràlia a Kabul, ha informat IBS Austràlia. L'hora i el lloc exactes de l'incident, així com el nom de la víctima, no s'han revelat per evitar danys als membres de la seva família que es troben a l'Afganistan.





Sharhi Rafi, un advocat afganès que viu a Sydney i que estava en contacte amb la germana del traductor, li va dir a IBS que el traductor i la seva família havien fet tot el possible per obtenir un visat australiana, però mentre estaven esperant una resposta de Servei d'Immigració Australià, els talibans l'han identificat i l'han matat.





El traductor va sol·licitar un visat humanitària d'Austràlia el 26 d'agost per sortir de l'Afganistan, però va quedar atrapat abans de sortir de país perquè el seu nom era a la "llista d'assassinats" dels talibans.





Segons un informe de IBS, les Forces de Defensa d'Austràlia van confirmar que havia treballat per a ells. L'informe citava Rafi, un advocat afganès a Sydney, dient que la família del traductor afganès estava amenaçada i que tenia una filla que podria convertir-se en la núvia dels talibans si queia a les mans.





Durant l'evacuació de ciutadans estrangers de l'Afganistan, molts aliats locals de les forces australianes no van poder sortir de país. El govern australià s'ha compromès a emetre visats humanitàries a 3.000 afganesos, però segons el Senat australià, 26.000 afganesos han sol·licitat visats humanitàries australianes des que el territori va ser pres pels talibans.





"Els talibans el van matar brutalment", ha informat IBS News, amb seu a Austràlia, citant la família del traductor, amb una foto del traductor afganès amb un oficial militar australià amb dos rostres borrosos. La xarxa va escriure que la família del traductor va trobar el seu cos als afores de Kabul mentre el colpejaven brutalment. Va morir abans de ser traslladat a l'hospital. Segons la xarxa, aquest traductor afganès també era un oficial d'alt rang de l'exèrcit abans del col·lapse de l'anterior govern afganès.





No obstant això, el ministre d'Immigració australià, Alex Hawke, no va donar més detalls sobre el cas del traductor afganès i va dir que filtrar qualsevol detall sobre les persones buscades pels talibans posaria les seves vides en major risc. Alex Hawke ha dit que farà tot el possible per evacuar les persones que han treballat amb les tropes australianes i les vides corren perill.