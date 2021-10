La T-Mobilitat entrarà en servei aquesta legislatura, segons Puigneró

@EP





El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, s'ha compromès aquest dijous al fet que la T-Mobilitat entri en servei aquesta legislatura, i per això ha demanat "coresponsabilitat" a socialistes i comuns per tirar endavant aquest projecte davant els retards que ha patit.





En una interpel·lació al Parlament del diputat de PSC-Units al Parlament Jordi Terrades, ha explicat que el projecte està en fase de proves i que l'objectiu és que arrenca "com més aviat possible", pel que ha vaticinat que el 2022 hi haurà grans avenços en el desplegament de la T-Mobilitat.





Davant els múltiples retards que ha patit el projecte, Puigneró ha demanat a Terrades que no els imputi només a la Generalitat, al·legant que és una iniciativa en què estan implicades tres administracions: la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità ( ATM).





"No em digui que no tenen res a veure, alguna responsabilitat tindran en tot això. Antoni Poveda és vicepresident de l'ATM des de fa anys, i jo la presideixo des de fa tres mesos", ha subratllat el conseller, que ha advertit de la complexitat que suposa la implantació de la T-Mobilitat.





PROVES I INCIDÈNCIA



També ha relatat que des de juny estan realitzant les primeres proves amb targetes sense contacte a través de més de 4.000 participants, el 90% dels quals van qualificar entre un 8 i un 10 la seva utilització, mentre que els que van utilitzar una aplicació mòbil la van avalar en un 54%.





A partir del 4 d'octubre es va iniciar una nova fase de proves, i ha explicat que a l'endemà es va detectar un problema relacionat amb una incidència de ciberseguretat que, al seu parer, no haurien d'ocórrer però que considera que s'ha volgut magnificar perquè es va resoldre en una hora.





Malgrat tot, Puigneró va demanar a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya que es posés a disposició de l'ATM perquè fes un informe "sobre aquesta intrusió per part d'un ciutadà en el sistema del web del projecte, no en el sistema de la ATM", i que tot això es comuniqués a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.





Segons el conseller, l'informe preliminar de l'incident recull que es van comprometre mil registres del web, on hi ha dades personals com noms i cognoms i l'usuari de les persones, però no 'passwords' ni dades econòmiques.





Per Terrades, no es tracta d'una incidència menor i ha preguntat a Puigneró que passaria si el protagonista de la intrusió "fos un hacker professional", posant com a exemple el que ha passat recentment a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).





També ha replicat a Puigneró que els consellers que han gestionat la implantació de la T-Mobilitat van ser Santi Vila, Josep Rull i Damià Calvet, i ha advertit que el projecte no es pot permetre "més fiascos".