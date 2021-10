Més de 130 morts a causa de les fortes inundacions a l'Índia i el Nepal

Inundacions a Karmandú, la capital del Nepal @ep





Almenys 131 persones han mort i desenes es troben en parador desconegut a l'Índia i el Nepal a causa de les fortes inundacions registrades durant els últims dies en els dos països.





Al Nepal, que ha registrat nombrosos corriments de terra, s'han notificat de moment 77 decessos i 26 desapareguts, segons dades del Ministeri de l'Interior, que ha alertat que la xifra supera la de les víctimes mortals detectades després del primer mes de l' època de pluges monsòniques d'aquest any, quan van morir 61 persones.





Les precipitacions d'aquesta setmana han estat atribuïdes a condicions ciclòniques a la badia de Bengala, a la costa est de l'Índia. La tendència, segons les autoritats, ha anat en augment després del mes de juliol.





El Govern ha atribuït aquests "aberrants monsons" al canvi climàtic, tal com ha informat el diari 'The Kathmandu Post'. "Hem experimentat unes pluges intenses i extremes que només poden estar relacionades amb el canvi climàtic. Estem sent testimonis d'una gran quantitat de pluja en molt poc temps, el que provoca la pèrdua de vides i propietats", ha dit Bed Nidhi Janal, portaveu de l'Autoritat Nacional de Gestió i Reducció del Risc de Desastres.