CaixaBank, “Millor Banc digital en banca de particulars a Espanya” per sisè any consecutiu

CaixaBank ha revalidat el seu lideratge en banca digital al tornar a ser elegit com a “Millor Banc digital en banca de particulars a Espanya” per sisè any consecutiu, en els World’s Best Consumer Digital Banks Awards de Global Finance.

Els premis de la revista estatunidenca elegeixen els millors bancs digitals del món, entre altres criteris, per la seva estratègia per atreure i donar servei als clients digitals, per impulsar el nombre de clients digitals, per la innovació en la cartera de productes i serveis, així com per la facilitat en l’ús de la banca digital.





En aquesta ocasió, el jurat dels premis, format per un panell de jutges de la consultora tecnològica Infosys i els editors de la revista, ha destacat a CaixaBank com a “Millor banc digital en banca de particulars a Espanya 2021”, “Millor disseny web en banca de particulars a Europa Occidental 2021” i “Millor aplicació mòbil en banca de particulars a Europa Occidental 2021”.





D’aquesta manera, CaixaBank destaca enguany per la seva aposta per la innovació contínua i per l’ èxit de la seva estratègia onmicanal que, a través de la seva plataforma CaixaBankNow, permet als clients accedir als productes i serveis del banc de manera còmoda i fàcil en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.





Per Joseph Giarraputo, editor de la revista estadounidenca: “La pandèmia mundial ha obligat a les persones a gestinonar la seva activitat bancària personal i professional des dels seus telèfons, tauletes i ordinadors, la qual cosa ha comportat que la banca digital hagi adquirit una importància com mai l’havia tingut. Els nostres premis volen reconèixer a aquells bancs que van superar millor aquest repte”.





CaixaBank, líder en banca digital





CaixaBank és l'entitat financera d'Espanya amb la més gran base de clients de banca digital. Actualment, el 70,6% dels clients de CaixaBank a Espanya són digitals (juny 2021).





Amb CaixaBankNow, el canal de banca en línia de CaixaBank adaptat als entorns web i mobile, l'entitat ocupa la primera posició per quota de penetració en el mercat nacional, segons dades de ComScore. Cada dia, 3 milions de clients es connecten a la plataforma Now. Aquest lideratge nacional es reflecteix també a nivell internacional a través del rànquing que realitza ComScore a sis països (Espanya, els EUA, Itàlia, França, Alemanya i el Regne Unit). CaixaBank és l'entitat amb més penetració, per davant de les puntuacions obtingudes per les entitats líders en cada país.





Aquest lideratge quantitatiu és també qualitatiu segons les dades del rànquing AQMetrix, l'estudi del sector que valora la qualitat dels canals financers. CaixaBank és lider en la categoria Digital en els tres segments analitzats (Particulars, Empresa i Broker; 4rt. trimestre 2020).