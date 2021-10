EUA esgota un medicament per a cavalls després de la difusió d'una notícia falsa sobre el Covid

El 21 d'agost de 2021, l'Agència d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA per les seves sigles en anglès) publicava en les seves xarxes socials el següent missatge: "No sou cavalls. Tampoc vaques. Enserio, deixeu-ho". De res ha servit. Els ciutadans nord-americans han esgotat un medicament per a cavalls després que circulés una mentida sobre el Covid.





Tot va començar a l'abril de 2020, quan un assaig no concloent realitzat per la Universitat de Monash, a Austràlia, deia que prendre ivermectina eliminava del cos el Covid en tan sols 24 hores. La ivermectina és un medicament d'ús animal, de manera que des de la pròpia universitat van demanar que no prenguessin aquest fàrmac pel seu compte, perquè era un estudi preliminar i és un medicament que en humans s'usa en petites dosis i sota recepta mèdica.







No obstant això, als Estats Units es va difondre l'assaig com una cosa miraculosa, així que els nord-americans van començar a comprar aquest fàrmac destinat principalment a matar paràsits de cavalls, gallines i gossos.





Abans de la pandèmia, els sanitaris lliuraven setmanalment 3.600 receptes per a ús humà. Aquest mes d'agost, però, la xifra es va incrementar a més de 88.000, segons dades dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC).







Davant d'aquests fets, i veient que s'està esgotant per a l'ús animal, la mateixa farmacèutica que el fabrica va explicar que no hi ha "cap base científica per a un efecte terapèutic potencial".