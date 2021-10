Aquests són els millors pobles per viure a prop de Barcelona amb estació de Renfe

La pandèmia del Covid-19 ha transformat completament a la societat. Els ciutadans, que tradicionalment han apostat per viure dins de les grans ciutats, ara aposten per les seves àrees metropolitanes, on la densitat poblacional és molt menor i, per tant, es pot tenir una vida més tranquil·la.





En aquest sentit, aquest dijous a CatalunyaPress us mostrarem cinc municipis que, al nostre parer, són perfectes per a fugir de la ciutat i trobar-se amb el paradís. comencem:





Sitges (40 min. amb tren fins a Barcelona)





Sitges - Viquipèdia





És un poble molt famós i amb molt d'encant. Es troba a poc més de 40 minuts de Barcelona, i està comunicat per carretera, tren i autopista. Té una gran quantitat de serveis com escoles i molts comerços. La localitat és reconeguda per ser gai-friendly.





A més, compta amb la major platja urbana d'Europa.





Del Masnou (40 min. amb tren fins a Barcelona)





El Masnou @ Aj.Masnou





El Masnou és un dels pobles prop de Barcelona per viure millor valorats i escollits per tots aquells enamorats de la costa.





És un petit poble mariner de la comarca del Maresme que compta amb RENFE i una bona comunicació cap a la ciutat de Barcelona així com centres cívics, escoles, supermercats i tots aquells serveis necessaris per dur a terme les tasques diàries.





El millor d'aquest municipi és que compta amb quantitat de llocs naturals on descansar i reposar, una molt bona opció per a una vida tranquil·la.





Viladecans (20 min. amb tren fins a Barcelona)





Platja de Viladecans @Aj. Viladecans











És una ciutat que ha experimentat un creixement demogràfic molt important en les últimes dècades a causa de la seva proximitat a Barcelona, cosa que ha donat lloc al fet que al segle XXI s'hagin superat els 65 000 habitants. Tot i ser una ciutat jove en alguns sentits, Viladecans conserva un gran patrimoni històric-artístic





Disposa d'estació de Renfe i de serveis bàsics per a què totes les tasques necessàries sense sortir del municipi, a més d'una platja impressionant.









Molins de Rei (30 min. amb tren fins a Barcelona)





Molins de Rei @wikipedia





Sense sortir de Baix Llobregat, ara toca anar-se'n cap a l'interior. Molins de Rei s'ha convertit sobretot des del creixement industrial de Barcelona. Per la seva proximitat i pel cost econòmic dels habitatges, molta gent va canviar la seva residència habitual a Barcelona per la de Molins de Rei. Actualment es troba poblat per 25.000 persones.





Com a curiositat és important esmentar que a Molins de Rei se celebra el Festival de Cinema de Terror, un dels més destacats en aquest tipus de pel·lícules de tot el país. Tot i que va néixer l'any 1973 la veritat és que ha agafat impuls des de l'any 2011.





Castelldefels (30 min. Amb tren fins a Barcelona)





Platja de Castelldefels @ep





Poble costaner pertanyent a la comarca del Baix Llobregat que compta amb una bona comunicació cap a la ciutat així com serveis de tot tipus a més de platja i muntanya.





És una localitat bastant gran on pots escollir entre una zona d'habitatge més central o una més apartada depenent dels teus interessos. No només està comunicat per la RENFE sinó amb busos i bones carreteres.