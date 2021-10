Aldi @ep





Una usuària de Twitter (@anarrouss) s'ha dirigit a Aldi per alertar sobre un possible engany amb les patates que ven la cadena de supermercats: "a la xarxa posa patates d'Espanya i en l'etiqueta posa origen França. M'ho podeu explicar ? ", ha denunciat la usuària a través d'un tuit recollit per CatalunyaPress:









El missatge de la usuària ha estat contestat per Facua - Consumidors en Acció, que s'ha dirigit a Aldi per retreure l'intent de confondre el consumidor a través de l'etiquetatge: "Aquests detalls generen desconfiança en el consumidor." Per favor, @Aldi_es , ens podeu explicar a què es deu que l'origen de les patates sigui França, però s'anunciïn com d'origen espanyol? ", Ha afirmat l'organització de consumidors a través d'un tuit recollit per CatalunyaPress.









Finalment, des de Consum Respon han aclarit com Aldi utilitza les regles de l'etiquetatge per confondre al consumidor: "Un pertany a la direcció de l'empresa alimentària, i l'altre a l'origen / lloc de procedència de l'aliment", han explicat a través d'un tuit recollit per CatalunyaPress.





Per tant, tot i que vegeu que un producte té escrit la paraula "Espanya" en gran moltes vegades, no ha de significar que provingui d'aquest país. Un truc amb l'etiquetatge que només serveix per confondre al consumidor.