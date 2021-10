Prepara't per a la temporada d'esquí i reserva ja el teu forfet a FGC

Muntanya nevada @ep





Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha posat a la venda el seu oferta de forfets de temporada per a aquest hivern, "que es podran adquirir amb descompte a les botigues en línia de les mateixes estacions fins al 28 de novembre", segons un comunicat de Govern d'aquest dijous.





Està previst que les estacions de muntanya d'FGC iniciïn la temporada d'hivern 2021-2022 entre el 26 de novembre i el 4 de desembre, sent la Molina la primera estació en obrir "el primer cap de setmana que les condicions de neu i meteorològiques ho permetin ".





Hi ha el forfet de temporada FGC Turisme, que dóna accés a les sis estacions d'FGC, Tavascan i les de Tot Nòrdic, els de temporada territorials, que permeten esquiar a La Molina, les estacions del Ripollès, les de Pallars i Boí Taüll així com en les de Tot Nòrdic; i el forfet de temporada d'esquí de muntanya, per a totes les estacions d'FGC.