El Congrés vota aquest dijous el decret per impulsar la rehabilitació d'habitatges

El Ple del Congrés votarà aquest dijous el decret llei aprovat pel Govern central per impulsar la rehabilitació d'habitatges dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), amb reformes normatives i un paquet de deduccions que arriben fins al 60% en l'IRPF .





Aprovat en el Consell de Ministres el passat 5 d'octubre i en vigor des de la seva publicació al BOE, el decret s'ha de sotmetre a debat i votació en el termini d'un mes, tal com marca la Constitució, per ser convalidat o, en cas contrari, ser derogat.





En concret, el decret llei introdueix tres noves deduccions en l'IRPF a aplicar sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació que contribueixin a assolir determinades millores de l'eficiència energètica de l'habitatge habitual i en els edificis residencials, acreditades mitjançant certificat d'eficiència energètica





La mesura està finançada amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) aprovat per la Unió Europa i forma part de la inversió prevista en 'Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials', dotat amb 3.420 milions d'euros, dels quals 450 milions es destinaran inicialment per finançar els incentius fiscals.





La primera de les deduccions, del 20% fins a un màxim de 5.000 euros per habitatge, s'aplica per actuacions que redueixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en habitatge habitual, segons certificat d'eficiència energètica de l'habitatge.





La segona deducció arriba al 40%, fins a un màxim de 7.500 euros per habitatge, per actuacions que redueixin un 30% el consum d'energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica aconseguint les lletres 'A' o 'B' en habitatge habitual .





L'última bonificació és una deducció del 60%, fins a un màxim de 15.000 euros per habitatge, per actuacions que redueixin un 30% el consum d'energia primària no renovable, o millorin la qualificació aconseguint les lletres 'A' o 'B' en edificis residencials.





El període d'aplicació de les tres deduccions serà des de l'entrada en vigor del decret fins a 31 de desembre de 2022, havent de tractar-se de l'habitatge habitual de contribuent, o que estigui destinada o hagi de destinar-se al lloguer com a habitatge habitual.