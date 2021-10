L'erupció de el volcà de la Palma provoca grans plomalls de diòxid de sofre a l'Àfrica, Europa i Carib

L'erupció de volcà Cim Vell a La Palma ha provocat que grans plomalls de diòxid de sofre s'hagin desplaçat pel nord d'Àfrica, Europa i l'Atlàntic fins al Carib, segons es desprèn del monitoratge que els científics de el Servei de Vigilància de la atmosfera de Copernicus estan realitzar sobre els efectes de les actuals emissions de volcà.





El monitoratge realitzada sobre l'evolució de la columna total de diòxid de sofre (SO2) es va iniciar a les 00.00 hores del 19 d'octubre i es basen en observacions de satèl·lit de les columnes totals de SO2 (això és el nombre de molècules de SO2 existents per unitat de superfície en una columna formada des de la superfície fins a la capa superior de l'atmosfera).





Emissions de el volcà de la Palma @ep





Els científics de el Servei de Vigilància Atmosfèrica de Copernicus (CAMS) porten fent un "estret seguiment" de l'impacte sobre la composició atmosfèrica de el volcà des que va entrar per primera vegada en erupció el 19 de setembre de 2021, el que inclou el desplaçament de grans plomalls de diòxid de sofre (SO2) al llarg de milers de quilòmetres.





Aquest volcà, que ha entrat en erupció per primera vegada en 50 anys, té múltiples colades de lava que "han causat estralls, sense donar senyals de remetre després de gairebé un mes".





El CAMS, que s'implementa a través del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Termini Mitjà (CEPMPM) en representació de la Comissió Europea i amb finançament de la UE, monitoritza contínuament la qualitat de l'aire a tot el món, facilitant als usuaris dades anteriors sobre composició atmosfèrica, així com les seves previsions per als propers dies.





D'aquesta manera, el CAMS pot valorar nombrosos aspectes de la qualitat de l'aire a escala mundial, entre ells l'impacte de fenòmens naturals com les erupcions volcàniques, els incendis forestals i la pols de desert, combinant les dades de les observacions amb un model detallat de l'atmosfera de la Terra, i el CAMS predir la composició atmosfèrica amb fins a cinc dies d'antelació.





Els científics de l'CAMS han realitzat el seguiment del desplaçament i l'evolució química del SO2 emès pel volcà a mesura que es desplaçava pel nord d'Àfrica, Europa i l'Atlàntic, tot i que les previsions poden mostrar el SO2 a l'atmosfera però no empren ni ofereixen informació sobre les cendres volcàniques, responsabilitat que recau en els centres consultius sobre cendres volcàniques (CCCV).





En aquest sentit, apunten que quan el volcà Cim Vell va entrar en erupció el 19 de setembre de 2021 els plomalls van recórrer principalment el nord d'Àfrica i els països de sud d'Europa, entre ells Espanya i Portugal, i posteriorment van aconseguir el nord i l'oest d'Europa.





No obstant això, la direcció de el vent va canviar a principis d'octubre i el CAMS va rastrejar els plomalls de SO2 que van recórrer una distància aproximada de 5.000 quilòmetres fins al Carib. A més d'informació sobre el SO2, també s'aporten dades sobre matèria particulada atmosfèrica, tant en termes de concentració com de profunditat òptica (AOD, per les sigles en anglès).





La conversió química del SO2 en aerosol de sulfat està inclosa en el model del CAMS i les anàlisis del CAMS sobre la profunditat òptica dels aerosols (AOD) van revelar un desplaçament d'aerosol de sulfat juntament amb el SO2 de la columna total, de manera que el desplaçament de la pols procedent del Sàhara per l'Atlàntic i la seva coincidència amb el plomall volcànic van registrar episodis de boira i mala qualitat de l'aire a Puerto Rico i altres zones del Carib entre el 8 i el 10 d'octubre, reduint la visibilitat a 5 milles o menys fins i tot.





L'avaluació de les previsions de l'CAMS sobre concentracions de partícules fines (PM2.5) van mostrar un increment en alguns llocs de Puerto Rico, d'acord amb els mesuraments realitzats in situ.





COMPRENDRE MILLOR ELS EFECTES





Al respecte, el científic sènior en el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus del CEPMPM, Mark Parrington, ha apuntat que el volcà Cim Vell "porta més d'un mes en erupció constant, amb impactes de gran abast tant en la composició atmosfèrica com en la destrucció local causada pel flux de lava "i el CAMS monitoritza la qualitat de l'aire a tot el món per a" aportar informació amb la qual comprendre millor "els efectes de fenòmens naturals com aquest en els seus diferents escales.





Va afegir que el monitoratge que es fa d'aquest esdeveniment "depèn de la disponibilitat de les observacions de satèl·lit de SO2" i s'assumeix "una injecció inicial a uns cinc quilòmetres d'altitud que, en aquest cas, sembla raonable per a captar el desplaçament de llarg abast del plomall a través d'Europa i fins al Carib ".





En aquest sentit, ha explicat que quan el plomall de SO2 es troba a aquesta altura, tal com es va observar en un principi sobre Europa, el risc d'una reducció de la qualitat de l'aire "és molt limitat" però a mesura que se segueix a l' plomall al llarg de 5.000 quilòmetres cap al Carib es va anar "observant un descens en la qualitat de l'aire relacionat amb la conversió del SO2 en aerosol de sulfat, que també es corresponia amb l'arribada de la pols procedent del Sàhara".





"Encara que l'erupció d'un volcà és un fenomen natural, és vital que vigilem l'altura i el desplaçament dels plomalls de diòxid de sofre per entendre qualsevol impacte potencial en la qualitat de l'aire a sotavent del volcà", va dir.





Finalment, indiquen que atenent a les previsions diàries del CAMS dels plomalls de diòxid de sofre es reorientaran cap al nord i l'oest d'Europa a mitjans d'octubre, i mentre el volcà segueixi activa els científics seguiran vigilant els plomalls i la qualitat de l'aire de les regions afectades.