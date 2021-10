Els afganesos perseguits pels talibans s'enfronten a "una carrera d'obstacles" per sortir de país

Evacuació d'afganesos a Kabul @ep





Els afganesos "en perill de patir represàlies dels talibans" enfronten "una carrera d'obstacles" a l'intentar sortir del seu país per arribar a un "lloc segur" ja que els països veïns han tancat les seves fronteres i impost estrictes normes, deixant a molts sense més opció que creuar de manera irregular, segons ha alertat Amnistia Internacional (AI).





L'organització detalla en un informe que gairebé dos mesos després que concloguessin les operacions d'evacuació a l'Afganistan, que van quedar enrere s'enfronten a "obstacles formidables" per buscar seguretat fora de país centreasiàtic.





"Des que els talibans van arribar a el poder, ha estat gairebé impossible obtenir documents de viatge, de manera que moltes persones afganeses s'han vist obligades a emprendre travessies irregulars que han donat lloc a un tracte punitiu per part d'altres governs", ha condemnat la directora de l'equip sobre Drets de Persones Refugiades i Migrants d'Amnistia Internacional, Francesca Pizzutelli.





Així mateix, ha lamentat que "en lloc de trobar seguretat i protecció", els afganesos que han fugit "han acabat atrapats en campaments improvisats en zones frontereres, o han estat detinguts mentre esperen a ser deportades a un destí incert".





Amnistia ha denunciat així que països d'Europa i Àsia Central s'han sotmès a les persones afganeses a "devolucions sumàries il·legals, detencions i deportacions", pel que ha demanat que compleixin amb la seva "obligació de protegir les persones que corren perill de patir violacions greus de Drets Humans, posant fi immediatament a aquest tracte i "garantint l'accés a procediments d'asil justos".





En concret, l'informe d'Amnistia subratlla com el Pakistan, Uzbekistan, Iran, Tadjikistan i Turkmenistan han tancat les fronteres a les persones afganeses que viatgen sense documents, tot i el risc que tornar a aquestes persones les posi en perill de patir greus abusos per part dels talibans.





Les xifres proporcionades per l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) mostren que les autoritats iranianes van deportar a 58.279 persones afganeses indocumentades entre el 27 d'agost i el 9 de setembre de 2021, mentre que l'Uzbekistan va declarar el 20 d'agost que havia retornat a 150 persones a l'Afganistan, basant-se en un acord amb els nous governants de l'Afganistan, ha recordat l'organització.





En aquesta línia, ha asseverat que no només els països que comparteixen frontera terrestre amb l'Afganistan no apliquen les regles de fronteres obertes per als que busquen refugi ja que territoris com Bulgària, Croàcia i Grècia han seguit duent a terme "devolucions sumàries de persones afganeses", mentre que Polònia ha introduït noves restriccions que faran que a la gent li resulti "impossible" creuar irregularment la frontera per sol·licitar asil en aquest país.





Sobre Polònia, l'organització ha avisat que un grup de 32 persones afganeses roman "atrapat pels guàrdies" en una "petita franja" de la frontera entre aquest país i Bielorússia des del 19 d'agost, després d'haver estat traslladades de Polònia a Bielorússia en el que se sospita que és una "devolució sumària", i "sense aixopluc adequat, aigua potable, aliments o accés a atenció mèdica".





Amnistia ha apuntat també al fet que mentre s'incrementaven les arribades des de l'Afganistan, les autoritats turques van anunciar l'ampliació d'un mur a la seva frontera amb l'Iran, i Turquia segueix detenint les persones afganeses indocumentades per preparar la seva deportació.





En aquest context, el grup ha assenyalat a una altra mesura que impacta en la protecció d'aquestes persones, els exàmens de seguretat que realitzen països com Alemanya, a el temps que ha advertit sobre la situació dels afganesos que no han superat aquestes "estrictes" proves realitzades també per Estats Units.





En aquest sentit, el grup ha cridat els Estats a prendre mesures "urgents" per garantir la "sortida segura" de les persones afganeses que corren perill de patir atacs dels talibans, unes mesures que, han reclamat AI, han d'incloure accions com "minimitzar els requisits de documentació de viatge i oferir visats per raons humanitàries als que més perill corren".





"Instem a tots els països a obrir les seves fronteres a les persones afganeses que busquen refugi, i a establir programes de reasentament específics per proporcionar seguretat als que més perill corren. Els governs han de brindar protecció internacional a les persones nouvingudes i a les persones afganeses que ja estan al seu territori, tenint en compte el principi internacional de no devolució ", ha insistit Pizzutelli.





Amnistia Internacional ha incidit així en la necessitat d'actuar per aquesta via per ajudar a sortir de país, en què "segueixen deteriorant" els Drets Humans, especialment a dones activistes, els defensors de drets, periodistes i persones pertanyents a minories ètniques o religioses .





Els estats han de brindar protecció internacional tant a les persones nouvingudes com a les persones afganeses que ja es troben en el seu territori, i han d'ajudar els països de la regió a garantir els drets de les persones afganeses que viatgen a ells, ha reclamat la

"El món no ha d'abandonar a l'Afganistan en aquest moment crític. Necessitem un esforç internacional concertat per portar a les persones afganeses fins a un lloc segur", ha afegit Pizzutelli, per recalcar que les vides de milers d'homes i dones que han lluitat pels drets al país "pengen ara d'un fil".