El jutge de 'Neurona' desestima la petició de Vox de citar a declarar 'El Pollo' Carvajal

El jutge Juan José Escalonilla, a càrrec de la investigació del 'cas Neurona', ha desestimat la petició de Vox --que exerceix d'acusació popular en la causa- de citar a declarar l'excap d'Intel·ligència de Veneçuela Hugo 'El Pollo' Carvajal.





En un acte d'aquest dijous, a què ha tingut accés Europa Press, el titular de Jutjat d'Instrucció Número 42 de Madrid s'ha negat a practicar la testifical de excomandament del Govern d'Hugo Chávez.





"El que hagi esdevingut entre la mercantil Neurona Consulting i els governs i partits polítics d'esquerra d'altres països, com ara Mèxic, Bolívia i Veneçuela, resulta aliè a la present causa tot i que s'afirmi que aquesta consultora realitza les mateixes feines per a tots els clients ", ha assenyalat el magistrat per justificar la seva decisió de desestimar la declaració de Carvajal.





La resolució de l'jutjat madrileny té lloc el mateix dia en què l'Audiència Nacional ha rebutjat suspendre l'extradició als Estats Units d' 'El Pollastre' en resposta a titular de Jutjat Central d'Instrucció Número 6, Manuel García-Castelló, que en un ofici recordar que el militar és testimoni en una causa sobre el presumpte finançament il·legal de Podem, si bé els magistrats creuen que aquesta aparent col·laboració de Carvajal és en realitat una "maniobra dilatòria".