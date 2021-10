En un tres i no res no s'esborren els 50 anys d'ETA

Aquest 20 d'octubre es complia 10 anys del dia en què la banda terrorista ETA anunciava en un comunicat el cessament definitiu de la violència, Ho feia sense demanar perdó a les víctimes. Els terroristes deixaven de matar després de 50 anys fent, que es diu aviat.





Arnaldo Otegui @ep





Des del 7 de juny de 1968 que la banda terroristes matava el guàrdia civil José Antonio Pardines, a Villabona (Guipúscoa) fins al 20 d'octubre de l'any 2011, ETA havia realitzat 3.500 atemptats, i deixat 864 morts i 7.000 víctimes: polítics, militars , jutges, guàrdies civils, policies locals i sobretot civils, uns 343. Els terroristes van matar a 206 guàrdies civils, 149 policies nacionals, 86 militars, 32 polítics, -sobretot militants de PP i de el PSOE-, 24 policies municipals, 13 ertzaines, 10 professionals de l'administració de justícia i a un mosso d'Esquadra. És a dir, que tota la societat ha estat objecte de la seva violència. Una etapa massa sagnant i dolorosa per a una Espanya en constant amenaça. Escrivia Umberto Eco que "la fi del terrorisme no és només matar cegament, sinó llançar un missatge per desestabilitzar l'enemic".





El comunicat d'ETA va ser una bona notícia per a tots. S'obrien temps nous amb la certesa que en cap moment podia saltar pels aires un cotxe, o algú podia sentir, una sola vegada al clatell -lloc preferit pels covards- el fred d'una pistola. És clar que hi havia i segueix havent-hi un "petit" problema: les víctimes i les seves famílies, que tot i sentint-se alleugerides que aquests assassinats no anaven a tornar a patir-qualsevol altra persona, segueixen amb el dolor de les pèrdues dels seus éssers estimats. En els primers anys de tranquil·litat s'han anat produint extradicions i ingressos d'etarres en les diferents presons. Però conforme el temps ha anat transcorrent, gràcies als pactes polítics / govern, la situació ha anat canviant: presos que s'han apropat a les presons més properes a al País Basc, i més recentment a les presons basques que, per cert, ja les gestiona el govern d'Urkullu. Això ha posat en alerta víctimes i familiars





Se sol dir que les coses, sobretot les que afecten les emocions, han de fer-se molt a poc a poc, sense ostentació i amb molta intel·ligència emocional. Tot això ha faltat en aquest procés que segueix amb les ferides sense cicatritzar. Per a això és necessari aplicar un bàlsam que mitigui el dolor, no que ho reprodueixi. Segons el Col·lectiu de Víctimes de Terrorisme, en el que va d'any s'han produït 146 actes d'homenatges a etarres. Ho fan coincidint amb les festes patronals, amb reivindicacions a favor d'ETA i els seus presos.





Arnaldo Otegi, dirigent de el partit abertzale Sortu, integrat en Bildu, parlava del "tot i dolor pel sofriment" de les víctimes d'ETA i manifestava que "mai va haver d'haver produït". I es comprometia a mitigar el dolor "en la mesura de les nostres possibilitats". Però clar, aquestes declaracions, com sol succeir, han comptat amb partits que les han aplaudit, com és el cas de Podem, i altres, com el PP, han mostrat un rebuig total.





Aquestes afirmacions d'Otegi al matí xoquen amb les pronunciades aquest mateix dia a la tarda en una trobada amb dirigents del seu partit: "Tenim a 200 presos a la presó i si per treure'ls cal votar a favor dels pressupostos, ja que vam votar. així d'alt i de clar us ho dic ". El que es demostra que potser les afirmacions matinals només són una interpretació i les vespertines una excusa per als seus militants o una punyalada per l'esquena a Sánchez, que l'ha obligat a declarar que els presos d'ETA no sortiran de les presons. Però ja se sap que quan es diu que no és veritat el que es diu, al cap de poc temps es comproven que han mentit.





La polèmica està oberta en un tema tan sensible i deixa en l'aire el gir cap al centre mal quadrat de Pedro Sánchez que ha volgut escenificar en el seu 40 Congrés de entronització pròpia.





El que queda clar és que hi ha poca sensibilitat amb les víctimes i els seus familiars, més permissibilitat amb els abertzales i que en un tres i no res no es tanquen cinquanta anys de terror, 3.500 atemptats, 864 morts i 7.000 víctimes. Temps hi ha per a la reconciliació en temps de pau, però no és bo que sempre tingui més pes una part de la balança. Perquè com deia Woody Allen: "El que més odio és que em demanin perdó abans de trepitjar-me".