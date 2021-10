El PSOE i el PP acorden que Ángel Gabilondo sigui el pròxim Defensor del Poble

El PSOE i el PP han tancat un acord perquè l'exministre i exportaveu del PSOE a l'Assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo, sigui el pròxim Defensor del Poble, un òrgan que porta pendent de renovació des de juliol de 2017, segons han informat fonts de la negociació.





Aquest pacte s'emmarca en les converses que estan desenvolupant PSOE i PP per renovar els òrgans constitucionals. A part del Defensor el Poble, esperen arribar a un acord en les pròximes hores sobre el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes i l'Agència de Protecció de Dades.





El primer nom que ha transcendit d'aquest acord és el de Gabilondo (Sant Sebastià, 1949), que va deixar la primera línia política després de la patacada del PSOE a les eleccions autonòmiques de Madrid, en què la candidatura que encapçalava va obtenir el pitjor resultat històric dels socialistes en aquesta Comunitat.





Després d'anunciar la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, l'avançament electoral, el PSOE va decidir tornar a confiar en Gabilondo la candidatura, tot i que es portava mesos parlant d'ell com a pròxim Defensor del Poble, i pràcticament es tenia assumida la seva marxa de la Assemblea en un futur pròxim.





No obstant això, la convocatòria va enxampar el PSOE sense altre candidat clar, i sense aspecte de poder assolir aviat amb el PP un acord per renovar aquest òrgan constitucional, després de frustrar un cop més la negociació per al Consell General de Poder Judicial (CGPJ).





LA TRAJECTÒRIA DE GABILONDO





Ara, gairebé mig any després, i amb Gabilondo ja al marge de la política, els socialistes han decidit tornar a oferir-li el lloc, el que d'alguna manera rescabalaria la sortida que va tenir l'exministre de la Política al maig, quan va ser l'únic, al costat del líder d'PSOE de Madrid, José Manuel Franco, que va dimitir pels mals resultats de les eleccions.





La carrera política de Gabilondo va començar el 2009, de la mà de l'aleshores president José Luis Rodríguez Zapatero, quan va decidir nomenar el llavors rector de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) nou ministre d'Educació. El catedràtic de Filosofia també era en aquest moment president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).





Després del seu pas pel Govern --que va acabar en 2011 amb l'arribada del PP a Moncloa--, Gabilondo va decidir seguir vinculat al PSOE i a la política i, en les autonòmiques de 2015, es va convertir en el candidat a presidir la Comunitat de Madrid .





En aquella ocasió va aconseguir superar lleugerament els resultats del seu predecessor, Tomás Gómez, però va quedar després del PP, sense possibilitat de governar. No obstant això, en 2019 va decidir repetir com a candidat i en aquesta cita sí es va fer amb la victòria --que el PSOE no aconseguia des del 87--, tot i que no va aconseguir els suficients suports per governar.





Després altres dos anys com a líder de l'oposició --molt qüestionat durant la pandèmia--, es donava ja per fet el seu salt a la Defensoria de el Poble, tot i que l'avançament electoral de Díaz Ayuso va arribar abans que l'acord que, ara sí, el PSOE i el PP han segellat per renovar aquesta institució, que porta des 2017 en funcions.





BOLAÑOS I GARCÍA EGEA piloten LA CONVERSES





El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i el secretari general de PSOE, Teodoro García Egea, estan pilotant les negociacions per renovar els òrgans constitucionals que, segons admeten les fonts consultades, estan "canalitzades" perquè hi ha "voluntat d'acord" per les dues parts.





La "bona sintonia" entre Bolaños i García Egea ha ajudat a encarrilar la negociació per renovar aquests òrgans, alguns dels quals fins i tot portaven anys amb mandat caducat. L'òrgan que porta més temps pendent de renovació és el Defensor de el Poble, un lloc que el socialista Francisco Fernández Marugán exerceix en funcions des de juliol de 2017.





En el cas de el TC, el mandat d'un terç dels seus membres --els quatre que correspon elegir a Congrés-- va concloure al novembre de 2019. Per la seva banda, els dotze consellers del Tribunal de Comptes van acabar al juliol el seu mandat de nou anys i en el cas de l'Agència de Protecció de Dades, des de juliol de 2019 està pendent de renovar la Presidència d'aquest òrgan i el seu adjunt.