La llista d'anar a comprar serà més cara per la pujada de preus de les matèries primeres

El petroli, el coure, o l'acer són algunes de les matèries que estan patint l'augment de preus per l'increment del cost dels serveis de logística, el transport o els aranzels. És per aquest motiu que, a conseqüència de l'encariment de les matèries primeres, l'import final dels productes podria apujar-se.





Així ho ha alertat el president de l'Associació d'Empreses de Fabricants i Distribuïdors (AECOC), Ignacio González, aquesta setmana en el marc del 36è Congrés AECOC de Gran Consum. "La intenció és que no passi, però si la pressió és molt forta, probablement hi haurà inflació en l'alimentació també", ha advertit.





L'alça dels preus dels transports, l'encariment de les matèries primeres i "l'explosió" dels costos energètics són alguns dels principals reptes del gran consum. "És un desafiament enorme per un sector com el nostre, molt competitiu i amb els marges ajustats", ha reconegut el president d'AECOC.





Un exemple és el de l'empresa de patates xips i snacks, Frit Ravich, que ha reconegut que la seva principal "preocupació" és actualment l'augment dels preus de les matèries primeres i els "problemes" amb el transport i l'energia. Ara, la companyia està analitzant la situació i els possibles impactes de cara al 2022 i està treballant amb els clients per veure com "repercutir" els costos en la cadena de valor.





"CONDEMNATS" A LA PUJADA DE PREUS





En aquest context, el president de la patronal del gran consum no ha descartat increments generalitzats en els preus dels productes finalistes. "Les empreses absorbiran tot el que puguin, però estem condemnats a tenir inflació", ha manifestat. Tot i això, González ha descartat per ara un desabastiment en la cadena del gran consum, així com una aturada en la producció per les "tensions" en el preu de l'electricitat.





Per fer front a aquesta "tempesta perfecta", el president de l'AECOC ha proposat traslladar l'estalvi disponible, en "màxims històrics", al consum. Per fer-ho, ha reclamat a les administracions generar confiança als consumidors. "És el contrari als impostos addicionals", ha explicat. A mitjà termini, el president de l'entitat ha destacat la importància de guanyar productivitat, el "gran taló d'Aquil·les" de l'economia espanyola.





President de l'Associació d'Empreses de Fabricants i Distribuïdors (AECOC), Ignacio González. /@ACN







En aquest sentit, González ha reclamat "unitat de mercat" i una fiscalitat "competitiva" per "liderar" la recuperació econòmica. El president de la patronal també ha demanat al govern espanyol que "escolti" al sector i fomenti la col·laboració públic – privada.





"NECESSITEM UN VAIXELL ESTABLE"





Així mateix, ha demanat garantir que la fiscalitat "no atempti contra la competitivitat de les empreses", que no intenti canviar els hàbits de consum a través de la via impositiva i que "respecti" la llibertat d'elecció del consumidor. "Necessitem un entorn que no es mogui, un vaixell estable", ha assegurat.





González també ha exigit seguretat jurídica i institucional, una regulació "competitiva" sense duplicitats en la legislació i reformes "reflexionades i dialogades". El president d'AECOC ha alertat de les conseqüències dels increments dels costos laborals i ha afirmat que la reforma laboral "no pot penalitzar la flexibilitat" que el sector "necessita per créixer".





"Necessitem que l'administració estigui al nostre costat i afavoreixi la recuperació. És important veure les empreses com un element de transformació per sortir d'aquesta crisi", ha coincidit la consellera delegada de Frit Ravich, Judith Viader.





ESPERANÇA NADALENCA





Tot i els reptes del sector, el president de la patronal és "moderadament optimista" de cara a aquest Nadal, en cas que la situació sanitària es mantingui estable. González ha afirmat que els mesos d'agost i setembre han estat bons per a l'hostaleria, fregant xifres de 2019, i que el mes d'octubre també està tenint un bon comportament.





La consellera delegada Frit Ravich també s'ha mostrat "esperançada" de cara al 2022 i preveu un creixement de doble dígit per aquest exercici. Tot i això, ha reconegut que alguns sectors no es recuperaran totalment fins al 2023.