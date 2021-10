Un jutge paralitza l'enderroc de l'antiga fàbrica Mobba de Badalona

Mobba @ep





Un jutjat de Barcelona ha suspès provisionalment l'enderroc de l'antiga fàbrica Mobba de Badalona.





En un acte consultat, el jutge ha estimat parcialment unes mesures cautelars amb les que ha deixat en suspens la resolució de l'Ajuntament de Barcelona que al juliol va adjudicar les obres d'enderroc de l'edifici.





El denunciant també va demanar anul·lar el rebuig de l'Ajuntament de Badalona a declarar l'edifici com a Bé Cultural d'Interès Local, però el jutge ha descartat aprovar-de forma cautelar perquè, a diferència de les obres d'enderroc, és una decisió reversible que no necessita prendre de forma urgent.





En canvi, el jutge subratlla que, si no aprovés la mesura cautelar per paralitzar l'enderrocament, "equivaldria a la possibilitat, si no certesa, que es procedeixi a la demolició de l'edifici", i per això l'aprova, a condició que el denunciant dipositi una fiança de 54.107 euros.





El jutge, titular de Jutjat Contenciós 14 de Barcelona, també valora que al costat de la denúncia li han lliurat informes sobre el valor cultural, històric i arquitectònic de l'edifici, entre ells un signat per la Conselleria de Cultura.