Catalunya, el País Basc, Canàries, Balears i La Rioja, les úniques CCAA que encara mantenen restriccions d'aforament

Les comunitats de Catalunya, País Basc, Canàries, Balears i La Rioja, són les úniques que mantenen a dia d'avui algunes restriccions en els aforaments dels establiments o esdeveniments, sobretot en els que se celebrin en interiors, després que la resta de governs autonòmics hagin anunciat que en els seus territoris es torna a permetre el cent per cent dels aforaments.





En concret, Balears té un aforament màxim del 75% per als locals d'oci nocturn, Catalunya d'un 80%, mateix percentatge d'aforament que per als interiors a Canàries, mentre que a La Rioja l'aforament en interiors és del 75%. Per la seva banda, el País Basc continua amb la limitació d'aforaments al 80% en espais tancats amb capacitat superior a 5.000 persones.





Així està el mapa de flexibilització de restriccions en cada comunitat autònoma:





ANDALUSIA





Tota Andalusia es troba des d'aquest dijous a nivell zero d'alerta sanitària, després que hagi baixat la província d'Almeria, l'única que mantenia la setmana passada dos districtes sanitaris amb nivell 1 d'alerta. Així, la regió al complet ha recuperat la normalitat, pel que han deixat d'existir els límits d'aforaments i d'horaris en comerços, hostaleria i activitats de tota mena.





ARAGÓ





Aragó rebaixarà a partir d'aquest dissabte el nivell d'alerta per la pandèmia del coronavirus, que passa del 2 modulat a l'1 modulat, permetent que totes les activitats i locals recuperin aforaments i horaris, segons el que permeti la seva llicència. El municipi de Casp és l'excepció ja que es manté en el nivell 2 modulat amb 648,3 casos per 100.000 habitants a 14 dies.





ASTÚRIES





Astúries ha aixecat també totes les restriccions enfront de la pandèmia en tots els sectors. Sí que es mantenen les mesures estatals de l'ús de mascareta, higiene i distància interpersonal. Es mantindrà també la prohibició de fumar en terrasses d'hostaleria i en espais públics a menys de 2 metres.





BALEARS





El Govern de les Balears situa a la comunitat pràcticament en la "tornada a la normalitat" amb les noves mesures que han entrat en vigor aquest divendres, que, entre altres coses, permeten reobrir l'oci nocturn amb un aforament màxim del 75% i amb l'obligatorietat de portar mascareta a la pista de ball. L'horari màxim de tancament serà a les 5.00 hores.





CANÀRIES





Canàries va publicar fa unes setmanes un decret llei que unifica la normativa al voltant del Covid. En concret, aquesta norma assenyala que l'oci nocturn podrà obrir a totes les fases d'alerta però només per a prestar la seva activitat hostalera, sense que es permeti el ball. A més, s'ha autoritzat l'ampliació dels aforaments màxims permesos per als nivells d'alerta 1 i 2 -en què estan totes les illes- al 100% en els espais a l'aire lliure i al 80% en interiors.





CASTELLA I LLEÓ





Castella i Lleó ja està en una situació de "risc controlat", de manera que la Junta ha aprovat que es relaxin les mesures restrictives de manera que s'eliminen els aforaments i únicament es mantenen les mascaretes en interior d'establiments i la distància de seguretat interpersonal d' 1,5 metres.





CASTELLA-LA MANXA





La Junta de Castella-la Manxa ha eliminat els aforaments en espais públics i els horaris en els establiments d'hostaleria --on autoritza l'ús de barres i taules en la seva totalitat--, permet activitats de ball en locals d'oci nocturn, així com congressos i reunions, i la presència de públic en activitats esportives sempre que romangui assegut. Això sí, es manté l'ús de la màscara quan es pugui mantenir la distància de seguretat.





CANTÀBRIA





Aquest dijous, 21 d'octubre, entra en vigor la resolució per la qual se suprimeixen la majoria de les restriccions que estaven vigents per la pandèmia del coronavirus en la comunitat autònoma. D'aquesta manera, pràcticament s'eliminen els aforaments en tots els àmbits d'activitat, supeditats, això sí, al manteniment obligat de la distància de seguretat mínima d'1,5 metres.





CATALUNYA





L'Executiu català s'ampliarà a partir del pròxim cap de setmana l'aforament dels locals d'oci nocturn al 80% i el de recintes esportius tancats, com els pavellons, al cent per cent.





EXTREMADURA





Des de fa unes setmanes, Extremadura ja no té restriccions d'aforament i horaris. També va aixecar les mesures de nivell d'alerta 1 i va eliminar tots els horaris i aforaments en els establiments.





EUSKADI





Euskadi va deixar enrere fa dues setmanes la situació d''emergència sanitària', de manera que han decaigut gairebé totes les restriccions, llevat de la limitació d'aforaments al 80% en espais tancats amb capacitat superior a 5.000 persones, i l'obligatorietat de l'ús de mascaretes a interiors.





GALÍCIA





El comitè clínic que assessora la Xunta ha donat suport que l'hostaleria i l'oci nocturn recuperin el 100 per cent dels aforaments, així com vegin ampliats els seus horaris, especialment, el cap de setmana. En qualsevol cas, el Govern autonòmic concretarà noves mesures al llarg d'aquests dies.





LA RIOJA





La Rioja se situa una setmana més en el Nivell 1 del Pla de Mesures segons Indicadors. En concret, en l'hostaleria i restauració l'aforament màxim en interiors és del 75% i sense restriccions en espais oberts, tot i que es recomana un màxim de 10 persones per taula. El tancament dels locals serà segons la seva llicència.





COMUNITAT DE MADRID





També la Comunitat de Madrid avança cap a la normalitat prèvia a la pandèmia, de manera que l'última mesura anunciada per la dirigent madrilenya Isabel Díaz Ayuso és que les màscares deixaran de ser obligatòries en els patis de les escoles a partir d'aquest dilluns, en els esbarjos i a l'aire lliure.





MÚRCIA





Múrcia ha ampliat fins a les 4.00 hores l'horari màxim d'obertura per a tota activitat no essencial, "tenint en compte les limitacions de les llicències atorgades per a cada activitat".





NAVARRA





La Comunitat Foral va recuperar la setmana passada els aforaments i horaris anteriors a la pandèmia. No obstant això, les mesures preventives bàsiques com l'ús de la màscara en espais interiors i en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar la distància interpersonal seguirà sent obligatòria.





COMUNITAT VALENCIANA





La Comunitat Valenciana ha eliminat també les restriccions d'horaris i aforaments. Això sí, en hostaleria, el nombre de persones que es poden reunir per taula és de 10.