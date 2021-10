El Cercle d'Empresaris: "amb la fi del bipartidisme hi ha més confrontació entre la dreta i l'esquerra a Espanya"

@EP





El Cercle d'Empresaris ha fet públic aquest dijous el document titulat 'Un nuevo rumbo para España. Darnos la mano y no la espalda' en què considera urgent que la política espanyola "recobri el camí del diàleg" per fer normal en el seu àmbit el que és normal al carrer: "la convivència, el diàleg, la tolerància, la coincidència de la immensa majoria dels ciutadans en el centre polític".





En el document, el Cercle assenyala que, a conseqüència d'haver saltat "del bipartidisme al pentapartidisme", l' "absurda" confrontació ideològica entre la dreta i l'esquerra fa que només es puguin fer pactes en els extrems, amb el resultat de "governs radicalitzats administrant ciutadans que no ho estan", però que" pot ser que acabin estant-ho, arrossegats per l'agressiu discurs, pel groller extremisme de no pocs polítics".





En la presentació d'aquest document han participat Carmen Mateo, presidenta del Grup Treball de Relacions Institucionals de l'organització, que s'ha encarregat de la seva elaboració, i el president del Cercle, Manuel Pérez-Sala.





UNA MAJORIA "MODERADA"





El document recorda que la ciutadania espanyola, en la seva immensa majoria, és "moderada", s'ubica des de fa dècades "al centre de l'espectre polític", amb una minoria en l'extrema esquerra i una altra, més minoritària encara, en l'extrema dreta.





"Es tracta d'una ciutadania que fuig d'aventures i exigeix consensos, acords, pactes i visió de llarg termini quan el que s'obté és confrontació, discurs d'odi, vetos, cordons sanitaris i tàctiques a curt termini sense més objectiu que retenir o aconseguir el poder", subratlla el Cercle d'Empresaris.





El propòsit que inspira aquest nou document del Cercle, continuació del titulat 'Espanña, ante una decada decisiva', és el de contribuir a encarar la difícil situació que avui viu Espanya apel·lant a anteposar l'interès general sobre els dels partits i l'estratègia a llarg termini sobre l'electoral a curt termini, ressaltant que "el silenci resulta còmplice quan els interessos generals són menystinguts o no s'aprofiten les oportunitats que brinden els esdeveniments".





Es tracta de donar suport, subratlla, la "ben contrastada" capacitat de la societat espanyola per superar situacions complicades i la seva disposició per trobar maneres i punts de trobada "allunyats de posicions radicals".