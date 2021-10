Entra a presó un dels dos acusats per matar un comerciant a Rubí

@ABC





El Jutjat d'Instrucció 8 de Rubí ha rebut aquest dijous a dos detinguts per presumptament apunyalar i causar-li la mort a un comerciant a Rubí el passat 8 d'octubre, i ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a un d'ells per ser el presumpte autor de l'homicidi.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat en un comunicat que s'ha acordat llibertat amb mesures cautelars per al segon detingut relacionat amb el cas, i que la causa està oberta pels presumptes delictes d'homicidi i encobriment.





Els fets van passar la nit del 8 d'octubre, quan els dos arrestats van entrar al local, van agafar una ampolla d'alcohol i van fugir de l'indret. El venedor va perseguir els presumptes lladres i, quan els va atrapar, presumptament el van apunyalar amb un ganivet -ferint-lo de gravetat- i van fugir.





Els agents de la regió policial Metropolitana Nord van iniciar una investigació per intentar trobar els dos sospitosos, i finalment els van identificar i els van detenir dimecres.