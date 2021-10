Després dels recursos de Vox, el PP demanda al Gobierno pels indults del "procés"

@EP





El Partit Popular (PP) i diversos dels diputats del partit a Catalunya -que eren parlamentaris durant el 'procés'- han presentat dins de termini les demandes corresponents contra el Reial Decret pel qual el Govern de Pedro Sánchez aprovava la concessió de la mesura de gràcia de l'indult als nou condemnats pel procés independentista de Catalunya.





En els escrits de demanda, als quals ha tingut accés Europa Press, queda reflectit que a més del partit, també recorren el líder de la formació a Catalunya, Alejandro Fernández, el secretari general del partit a Catalunya, Santiago Rodríguez, la presidenta del Comitè de Garanties, Andrea Levy, el coordinador d'estratègia al PP català, Juan Milián, i la que va ser líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán.





ORIOL JUNQUERAS "PROVOCA UN SEVER PERJUDICI"





En concret, pel que fa a l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, la representació legal dels parlamentaris indica que atès que la condició perquè hi hagi indult és que no causi perjudici a tercera persona o no fereixi els seus drets, considera que "provoca un sever perjudici "als seus mandants en diverses facetes,"pels fets delictius que van ser objecte de condemna".





"I això perquè precisament d'aquesta afectació dimana (...) l'interès legítim dels meus mandants en el present procediment, en la seva condició de diputats al Parlament en el moment de la comissió dels fets delictius", explica, per després afegir que finalment s'ha arribat "a un indult col·lectiu, tot i que fraccionat en els diferents expedients, prescindint de les circumstàncies personals dels condemnats".





Subratlla així mateix que el perjudici és conseqüència dels indults perquè aquest no és irrellevant per als parlamentaris ja que "causa un clar perjudici" el fet que els condemnats no compleixin "íntegrament" la pena imposada, més quan per exemple en el cas de Junqueras, "no ha mostrat el més mínim gest de penediment".





Per sustentar l'afectació dels parlamentaris, afegeix que tant ells com la resta de diputats del Partit Popular al Parlament van patir "la violència ambiental buscada" a propòsit i utilitzada "com un element de l'acció criminal, així com les vulneracions de drets fonamentals dels Diputats del Partit Popular al Parlament de Catalunya, fets que van formar part del tipus delictiu pel qual va ser condemnat l'indultat", en referència a Junqueras.





En el cas de les demandes presentades pel PP directament com a partit polític afectat - "víctima" - pels delictes que es recullen en la sentència del Suprem de 2019, indica que "hi ha un evident interès del Partit Popular que, en línia amb la STS 546/2013, es mantingui allunyat a l'indultat i als seus greus pràctiques objecte de condemna de l'activitat en què exerceix la seva funció, la política".





SENSE PENEDIMENT



"Al meu mandant provoca un clar perjudici el retorn dels indultats a l'activitat, d'una manera o altra, en legitimació de les seves gravíssimes pràctiques de les quals el mateix ha reconegut expressament no penedir-se", afegeixen a la demanda contra l'indult d'una altra de les indultades, l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell.





D'altra banda, incideix el lletrat que l'indult provoca perjudici al Partit Popular des de la perspectiva de la seva "legítima aspiració d'obtenir el favor de la majoria dels electors per aconseguir el Govern i dirigir la política catalana d'acord amb el seu propi programa".





Explica que el perdó als condemnats no penedits provoca l'efecte de legitimar les seves accions delictives com a mitjà per a l'exercici de la política, i afegeix que això minimitza "el retret unànime que els referits fets van merèixer a tots els organismes amb potestats jurisdiccionals han examinat". Considera que això beneficia "als partits polítics els líders van orquestrar tals fets, i que són, indubtablement, competidors directes i naturals" del PP.





LA LEGITIMITAT



EL passat divendres va ser Vox qui va presentar els seus nou recursos, i es va recolzar en els informes contraris als indults que van emetre tant la Sala Penal del Suprem com la Fiscalia amb l'objectiu de "calibrar si la concessió de l'indult està o no motivada i si és o no arbitrària".





Amb tot, la Sala Tercera ha de valorar més sobre els recursos presentats la legitimació dels partits per poder recórrer decisions com la de Govern en concedir els indults als condemnats.





Aquesta legitimació, unida a l'escassa jurisprudència existent sobre aquest assumpte -procliu a més a respectar les decisions de l'Executiu sobre la mesura de gràcia sempre que estiguin suficientment motivades-, són els principals obstacles que poden trobar-Ciutadans, Vox, PP i la resta de parts que han decidit recórrer.