L'oposició municipal signa la petició per a la moció de censura a Albiol

Els grups municipals de Guanyem Badalona, ERC, Badalona A Comú Podem i Junts han signat aquest dijous al matí la petició per a la moció de censura a l'actual alcalde, Xavier García Albiol (PP), després de la seva aparició en els 'Pandora Papers'.







La signatura del document s'ha dut a terme a la Secretària Municipal de l'Ajuntament de Badalona i aquest divendres ho farà el PSC, de manera que després de la signatura dels 16 regidors de l'oposició, es preveu que aquesta moció que quedi registrada de forma oficial . Així, està previst que tots els regidors de l'oposició donin suport a la iniciativa per desplaçar a Albiol de l'Alcaldia, que amb total probabilitat prosperarà.





Un cop registrada es convocarà un període de 10 dies hàbils, de manera que, de registre aquest divendres, el ple se celebraria el proper 8 de novembre, ja que el dia 1 de novembre és festiu i no compta com a dia hàbil.





El primer grup municipal a signar ha estat Guanyem Badalona -que es va presentar a les municipals amb el cap de llista de la CUP a les catalanes, Dolors Sabater- cap a les 9.00 hores aproximadament i després ho ha fet Junts, Badalona A Comú Podem i ERC.









MOCIÓ "URGENT"



Tots els grups municipals han coincidit en la "urgència" d'aquesta moció per desplaçar Albiol de l'Alcaldia i poder formar un nou govern, per al qual han mostrat la disposició de negociar.





Guanyem Badalona va explicar aquest dimecres que donaria suport a la moció a favor del líder del PSC a la ciutat, Rubén Guijarro, tot i que ha descartat entrar per ara en el govern, mentre que Junts no ha descartat fer-ho, ERC aspira a tenir una posició "útil" - sigui dins o fora de l'Executiu- i Badalona en Comú Podem ha mostrat la seva voluntat d'entrar al govern per fer-lo més fort i sòlid, en les seves paraules.





Dimarts es van mantenir les primeres trobades formals entre representants de tots els grups de l'oposició per negociar una possible moció de censura a Albiol per la seva aparició en els 'Pandora Papers', on figura que presumptament va tenir el poder general per gestionar una societat en el paradís fiscal Belize.