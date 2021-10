Acabar amb els "falsos becaris" o ajudes en el transport: aquest és el pla del Parlament per als joves

@EP





El ple de Parlament ha aprovat aquest dijous una moció promoguda pels comuns que constata la "necessitat d'incrementar els recursos per a les polítiques públiques adreçades als joves", cosa que s'ha aprovat per unanimitat.







La moció també defensa evitar estigmatitzar els joves, i aposta per cooperar amb el col·lectiu i l'àmbit local per estudiar alternatives d'oci on els botellots hagin generat problemes de convivència i de gestió de l'espai públic --Vox s'ha abstingut en aquest punt- -.





A més, constata la necessitat d'abordar la situació en un ple específic sobre joventut --que van registrar fa dues setmanes PSC-Units, ERC, Junts, CUP i comuns-- i proposa fixar-lo abans del 24 de desembre, ha explicat la diputada dels comuns Jéssica González en defensar la moció davant l'hemicicle.





Les mesures aprovades inclouen condemnar l'estigmatització dels joves, "l'ús partidista dels aldarulls i la criminalització de col·lectius de joves migrants", i defensen que el malestar del col·lectiu requereix la màxima atenció de les institucions públiques, punt que Vox ha rebutjat i davant el qual Cs s'ha abstingut.





La moció insta el Govern a impulsar programes culturals i alternatives d'oci juvenil, així com programes d'oci alternatiu des d'hàbits saludables i amb continguts diversos; donar suport l'impuls d'equipaments i espais juvenils, i promoure el Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals.





Demana un pla de reforç a la salut mental infantil i juvenil, amb especial atenció al suïcidi; incrementar el pressupost per a habitatge públic de lloguer per a joves de fins a 35 anys; un pla de xoc contra l'atur juvenil, i reduir la temporalitat i parcialitat dels contractes dels joves i els "falsos becaris".





I planteja establir una política de preus bonificats per als joves en el transport públic i instar l'oficina de la prova pilot de la Renda Bàsica Universal a incloure una perspectiva de la joventut -amb almenys un 30% de participants menors de 30 anys-.





CONTRA L'ESTIGMATITZACIÓ



El socialista, David González, ha advertit que no es pot seguir estigmatitzant al col·lectiu: "La immensa majoria ha estat exemplar amb el compliment de les restriccions" per la pandèmia i s'ha vacunat en el moment en què ha tingut oportunitat, ha recalcat.





Anna Grau (Cs) ha expressat el seu suport a la majoria dels punts, tot i que ha criticat el que aborda la prevenció del suïcidi, perquè creu que "s'ha d'aprofitar tot el que s'ha parlat i fet al Parlament perquè els joves no es llevin la vida", i ha recordat que l'any passat es va aprovar una moció de Cs en aquest sentit.





Des de Junts, Judith Toronjo ha celebrat el consens davant la defensa dels joves, i ha rebutjat la possibilitat de crear una nova taxa per destinar-la a polítiques d'emancipació juvenil, com proposaven els comuns en la seva moció, però aquesta mesura no ha prosperat.





La republicana, Alba Camps, ha recordat l'afectació de la pandèmia sobre la salut mental dels joves i ha assegurat que el que necessiten és ser escoltats, disposar de sobirania política i econòmica i "sortir de la visió paternalista i infantilitzadora" a la qual creu que sovint està subjecta la joventut.





Des de Vox, Alberto Tarradas ha titllat de batibull d'idees confuses la moció, que creu que parteix d'un projecte per als joves basat a apujar impostos, "regar amb diners públics les associacions pantalla de l'esquerra radical, i posar en marxa una paga universal que només busca quatre vots a costa d'arruïnar la resta".





VIOLÈNCIA DE GÈNERE



La 'cupaire', Basha Changue, ha criticat que la moció no inclogui mesures referents a la violència de gènere, ja que creu que és un problema molt greu en el sector juvenil, "que ve generat principalment pels negacionistes i per la no percepció dels joves com a víctimes o agressors".





La popular, Lorena Roldán, ha augurat que aquestes mesures seran un brindis al sol i ha insistit en la necessitat d'evitar estigmatitzar els joves i d'oferir-los alternatives, especialment en l'àmbit de l'oci nocturn: "Cal donar alternatives, i no només quedar-nos amb la crítica i en assenyalar i estigmatitzar els joves".