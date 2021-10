Condemnen a sis mesos de presó els pares d'un menor que va disparar a una nena a Piera

@EP





El Jutjat Penal 1 de Barcelona ha condemnat a sis mesos de presó els pares d'un nen de 9 anys que va disparar contra una nena a Piera (Anoia). Els acusa d'un delicte de lesions per imprudència.





Els fets van tenir lloc la nit de Sant Joan del 2018, quan el nen va disparar la menor amb una pistola de balins a 10 metres de distància. El projectil va impactar al tòrax i li va perforar el pulmó, per la qual cosa va estar dos dies ingressada i va trigar tres mesos a recuperar-se. De fet, encara pateix seqüeles per l'existència de restes del balí dins del seu cos. Els pares del menor no hauran d'entrar a presó perquè no tenen antecedents i la condemna és menor de dos anys. Tanmateix, hauran d'indemnitzar els pares de la nena amb 24.000 euros.





La sentència indica que els pares condemnats eren els propietaris de la pistola de balins i "eren coneixedors de la seva potencial lesivitat i que el seu fill havia jugat amb ella en altres ocasions". Segons el text, els pares van deixar l'arma a l'abast del seu fill i de la resta de menors, en un armari sense tancar i carregada, sense adoptar cap tipus de mesura de precaució exigible. "Això va fer que el seu fill, en un context de joc i per presumir davant de la resta de menors, disparés a la nena", afegeix.





Durant el judici, que s'ha celebrat aquesta setmana, els pares dels menors han arribat a un acord pel qual accepten la pena imposada i la indemnització a la víctima.