Girona i cinc províncies més, en risc per xàfecs, tempestes i onatge aquest divendres

@EP





Un total de sis províncies de Catalunya, el País Valencià i Balears estaran aquest divendres en avís groc (risc) i avís taronja (risc important) per onatge, xàfecs i tempestes localment fortes, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





En concret, l'organisme estatal manté activa l'alerta taronja per pluges i tempestes a Eivissa i Formentera, el litoral nord d'Alacant i el litoral sud de València, amb una precipitació acumulada de fins a 40 mm/hora. A més, àmplies zones de Mallorca, Alacant, València i Almeria tindran actiu l'avís groc. Alacant, Girona i Eivissa i Formentera també estan en risc per onatge.





Segons la previsió de l'AEMET, a l'àrea Cantàbrica i Pirineus, el cel estarà ennuvolat amb precipitacions en general febles, tendint a disminuir la nuvolositat al llarg del dia; ennuvolat a l'àrea mediterrània, amb xàfecs i tempestes, que seran més intensos i freqüents en el sud de la Comunitat Valenciana, Múrcia i Eivissa, on podran ser localment fortes o molt forts. En zones d'Almeria també seran de certa intensitat durant la tarda.





S'espera predomini de cels poc ennuvolats a la resta de la Península, amb intervals ennuvolats a gran part dels terços nord i sud-est peninsulars. A les Canàries, hi haurà intervals ennuvolats al nord de les illes, amb probables pluges febles en les de major relleu, i poc ennuvolat al sud.





La cota de neu al Pirineu se situarà en uns 1.600-1.800 metres tendint a baixar fins als 1400-1600 metres. A més, les temperatures màximes aniran en descens gairebé generalitzat, que serà notable en el sud-est peninsular, i esperant-un ascens a Galícia. Les mínimes també s'esperen en descens en la major part de país.







Finalment, s'espera predomini de vents de component nord en la major part de país, llevat del litoral andalús, on girarà de l'oest a l'est. Hi haurà intervals de fort a la vall de l'Ebre, Empordà, litorals de sud-est peninsular, Balears i Canàries.