VÍDEO: Un gat salva la vida d'un home ferit que es va perdre als Alps suïssos

@Pixabay





Un home hongarès amb molt esperit aventurer va decidir fer un viatge a Gimmelwald, un petit poble de Suïssa, i passejar per les seves muntanyes. El que no esperava era que anava a perdre's i un gat lo salvaria la vida.





"Vaig pensar en sortir a passejar per la natura i vaig seguir un camí de rotonda fins a la muntanya. Després vaig seguir aquests remuntadors més llunyans, fins a arribar al cim, on vaig decidir seguir una via de tren al mig d'una ciutat pràcticament buida anomenada Gimmelwald", relata l'home.







Es tracta d'un municipi de tan sols 130 habitants, situat als Alps suïssos, a què només es pot accedir a peu. Així doncs, no és habitual creuar-se amb massa gent allà, molts menys a la muntanya, coberta de neu. I l'aventurer hongarès es va torçar un peu i després es va perdre.





"Estava revisant el meu mapa per veure com podia tornar a l'alberg, ja que l'únic camí oficial per baixar era a través d'un sender que estava tancat", ha indicat l'home. Però en aquell moment va aparèixer un gat de color blanc i negre per ajudar-lo.

















"Vaig conèixer un gat que em va notar mentre menjava un entrepà i descansava el turmell torçat. Així que quan em vaig aixecar, va començar a guiar-me per un camí". L'excursionista no va dubtar de l'animal i el va seguir. El gat, per la seva banda, el va portar "directament al camí" que el va portar "de tornada a la vall".







Quan per fi va tornar a la civilització, va compartir la seva història i les imatges en xarxes socials. Llavors van aparèixer altres viatgers que van explicar històries semblants.