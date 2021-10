Els trasplantats de ronyó perden anticossos de la vacuna Covid 28 dies després de rebre-la

@EP





Els pacients trasplantats de ronyó comencen a perdre els anticossos de la vacuna contra la Covid-19 menys de 28 dies després de la segona dosi, segons un article publicat a la revista científica 'Nephrology, Dialysis and Transplantation' (NDT), realitzat amb els resultats intermedis de l'estudi SENCOVAC, promogut per la Societat Espanyola de Nefrologia.





Aquest estudi, que busca investigar i conèixer l'eficàcia i seguretat de la vacuna COVID-19 en els pacients amb malaltia renal crònica (ERC), compta amb la participació de 50 hospitals i centres de diàlisi espanyols i una mostra de més 1.746 pacients.





És un dels de major dimensió que s'està realitzant amb aquest objectiu a nivell internacional i és pioner a l'estudiar l'efecte de la vacunació en tots els perfils de pacients amb ERC: pacients trasplantats, pacients en diàlisi peritoneal, pacients en hemodiàlisi i pacients amb malaltia renal crònica avançada sense tractament renal substitutiu.





Les dades que acaben de publicar a 'Nephrology, Dialysis and Transplantation' recullen els resultats a 28 dies de la segona dosi de vacuna en un total de 301 pacients i, tot i que seran més definitius i aportaran més conclusions quan s'ampliïn sobre el total de pacients i amb un seguiment a més llarg termini, ja aporten dades inèdites i molt rellevants per al disseny de l'estratègia sanitària amb aquest tipus de pacients.





Així, aquestes dades aporten evidència científica suficient sobre la menor resposta serològica dels pacients trasplantats en comparació amb els pacients en hemodiàlisi, diàlisi peritoneal i sense diàlisi. Mentre que aquests tres últims perfils de pacients desenvolupen una resposta robusta, els primers presenten unes taxes més baixes d'anticossos quan només han passat 28 dies des de l'administració de la segona dosi.





De fet, els resultats indiquen que més del 20 per cent dels pacients trasplantats no van poder desenvolupar anticossos. A més, concorden amb les publicacions preliminars, que suggereixen que aquest tipus de pacients renals tenen un alt risc d'infecció per Covid-19, encara després de rebre la pauta de vacunació completa.





Així mateix, els resultats mostren que els pacients trasplantats que van passar la COVID-19 van tenir una resposta immunològica millor que els que no ho van passar. De fet, el 100% dels pacients amb trasplantament renal amb antecedents de COVID-19 va desenvolupar anticossos després de la vacunació, mentre que aquells que no tenien infecció prèvia van desenvolupar amb la vacunació taxes significativament més baixes d'anticossos, cosa que també va succeir amb els pacients en hemodiàlisi, el que suggereix un major risc per infecció per aquests dos tipus de pacients.





En general, tots els pacients amb anticossos enfront de la Covid-19 a l'inici de l'estudi van desenvolupar nivells d'anticossos més alts després de la vacunació. No obstant això, l'estudi també va documentar que al voltant del 33 per cent dels pacients amb un diagnòstic previ de Covid-19 no tenia anticossos en el moment de la vacunació, dada que s'ha d'interpretar com un senyal d'advertència de la disminució de la resposta immune en pacients amb ERC avançada en un període relativament curt de temps (menys de quinze mesos).





D'altra banda, les dades de l'estudi també suggereixen una resposta immune més fort a la vacuna de Moderna, que es va mostrar la més eficaç en tots els pacients renals, trasplantats i no, encara que aquesta és una conclusió que necessita confirmar a més llarg termini.





Totes aquestes conclusions conviden, segons l'estudi realitzat per la Societat Espanyola de Nefrologia, a una major protecció enfront de la COVID-19 d'aquests pacients, especialment els trasplantats, amb mesures d'aïllament més altes i una dosi de reforç primerenca de la vacuna.





La investigació, publicada a 'Nephrology Dialysis Transplantation', també avança les primeres dades sobre les reaccions adverses de les vacunes en els pacients renals, que van afectar al 54 per cent dels casos analitzats, sent freqüents especialment en els pacients més joves trasplantats de ronyó i en els més joves amb ERC sense diàlisi.





Les reaccions més freqüents van ser dolor, malestar general, i astènia (manca d'energia o vitalitat). Així mateix, la infecció prèvia per Covid-19 es va associar amb taxes més altes de reaccions adverses després de la primera i segona dosi, i la vacuna de Moderna va generar més reaccions d'aquest tipus.