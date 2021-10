Antic Teatre: Víctor Guerrero i el seu cabaret "Desplume"

La Barcelona vella té racons encantadors que no tothom coneix. Per exemple, en el petit carrer de Verdaguer i Callis, que ret sobre el Palau de la Música, es troba un espai que ocupa l'Antic Teatre i està precedit d'una esplèndida terrassa que s'obre sobre un sorprenent jardí interior. Excusat és a dir que quan fa bon temps allò s'omple de gom a gom i no queda ni un lloc lliure. És clar que, si vas a el teatre i tens les entrades a la mà, el pas és franc, com ens va passar a nosaltres quan vam acudir a presenciar l'última vetllada de cabaret que, amb el títol de "Desplume", organitza mensualment Víctor Guerrero.





@ Pablo-Ignacio de Dalmases





Aquell inquietant jovenet que feia transformisme i jugava amb el divertiment de l'equívoc ha assolit una complerta maduresa que li permet exhibir tota l'experiència que ha vingut acumulant en escenaris i pistes. Gràcies a ella, i amb la col·laboració de nombroses amistats del món de l'espectacle, forjades al llarg dels anys, elabora uns programes de varietats frívoles acusadament LGTBI, a cavall entre el "Barcelona de nit" i la "Bodega Bohemia", dos emblemàtics locals de la Barcelona canalla ai! desgraciadament desapareguts fa anys.





La funció es va iniciar amb un audiovisual filmat en el desert -o així ho semblava- on uns suggerents homes lluïen bíceps i tauletes, creant un evident imaginari gai que, la veritat sigui dita, no va despertar cap ansietat en el públic que omplia la sala i era majoritàriament madur. Ja ningú s'escandalitza de gairebé res. Per sort. Va seguir després un 'burlesque' sobre el mateix tema amb Tony Arroyo, que és el que ens va recordar més al local del carrer Lancaster i tot seguit les actuacions del propi Víctor i de Desiré. Aquesta última, elegantment vestida amb un atrevit mallot de lluentons, va delectar el respectable interpretant diverses peces i realitzant les seves acreditades rèpliques de Concha Velasco, entre les quals no va faltar la de "La chica ye-ye".





La convidada de la nit va ser la supervedette Katy Estrada, antiga molinera, que va deixar també empremta en el Camoa, l'Arnau, el Victòria i altres tants llocs del Paral·lel. Va lluir amb generositat el seu sensacional margalló i va malbaratar simpatia, de tal manera que es va guanyar immediatament l'aplaudiment del respectable, l'entusiasme del qual va arribar a l'èxtasi quan va corejar amb ella "El meu avi".





Allò tenia tots els elements propis d'un cabaret, fins i tot amb taules dotades de glaçonera per conservar la frescor del xampany (o el cava), però també d'una trobada d'amics i fins i tot d'una festa familiar, ja que es va celebrar un aniversari, es va saludar els amics que hi havia a la sala i tothom va posar una mica de la seva part. I, per què no dir-ho, no va faltar un cert aire decadent -consustancial a tot cabaré- amb efluvis de casal dels avis.





Asseguda en un dels llocs preferents, la inoblidable Maruja Garrido, que va ser duradora i reeixida primera figura de "Los Tarantos" i en la seva millor època va triomfar fins i tot a l'Olympia de Paris sota el padrinatge de l'empresari Juan Roselló. Víctor Guerrero va anunciar que participaria com a convidada a la propera vetllada del "Desplume" programada per a l'1 de desembre, mes en què hi haurà una altra funció el 22. Cal animar-se a reservar les localitats perquè l'Antic Teatre és bastant petit i, com dèiem al principi, el que es despista pot trobar-se a la porta del carrer el cartell que més agrada a tots els professionals de l'escena i és aquell que resa "esgotades totes les localitats".