Els encausats d'ERC pel Tribunal de Comptes recorren el rebuig als avals de l'ICF

@EP



Els membres d'ERC imputats pel Tribunal de Comptes --entre ells el líder, Oriol Junqueras, i l'exconseller Raül Romeva-- han presentat un recurs al Tribunal de Comptes, després que rebutgés els avals de la Generalitat a través d'l'Institut Català de Finances (ICF) per cobrir les fiances que demana el mateix tribunal excàrrecs d'el Govern per l'acció exterior durant l'anomenat procés independentista.





ERC ha explicat en un comunicat d'aquest divendres que la defensa demana que s'admetin els avals i argumenta que els afectats han patit un "clar perjudici al veure privats de la possibilitat de fer ús de l'aval que els havia atorgat l'ICF, d'acord amb la legalitat vigent ".





Segons ells, l'aval no havia estat qüestionat, anul·lat o suspès i, per tant, defensen que té plena vigència legal: "La delegada instructora fa una interpretació distorsionada del decret que regula la concessió dels avals, interpretant que no cobreix la responsabilitat comptable, de manera contrària a la seva literalitat".





A més, han criticat que la decisió de no acceptar els avals pretén ser "immune al control judicial, pel fet de no haver pogut al·legar ni discutir la decisió abans de la resolució --tot i haver-ho demanat la defensa en reiterat escrits-- ".





Per això, ERC ha afirmat que es genera "una absoluta indefensió als imputats i desconeixement de les quanties que han d'avalar", ja que la responsabilitat és solidària.





Per als republicans també es vulnera la presumpció d'innocència perquè la magistrada instructora "assumeix que els imputats van actuar amb voluntat i mala fe, i aquest fet contamina greument l'objectivitat i imparcialitat" a l'hora de jutjar els fets.