Ciuró crida a "reforçar els drets i l'autonomia" de persones amb discapacitat davant la justícia

@EP





La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha cridat aquest divendres a "reforçar els drets i l'autonomia" de les persones amb discapacitat davant l'administració de justícia.





En el seu discurs en la inauguració d'una jornada de Centre d'Esudis Jurídic i Formació Especializtada (CEJFE) sobre canvis legislatius relacionats amb situacions de discapacitat, ha assegurat que en aquest objectiu se centra la reforma del Codi Civil de Catalunya, aprovada aquest estiu amb un decret llei.





Aquesta reforma es va aprovar com un règim transitori davant l'eliminació de la incapacitació judicial i amb la intenció de "convertir Catalunya en un dels països amb una legislació més ben adaptada a la Convenció de Nova York" sobre els drets de les persones amb discapacitat , ha afirmat.





"Havíem d'evitar problemes d'indefensió i de garantia de drets" davant l'entrada en vigor de la llei que eliminava la incapacitació, i per això ha defensat que usessin el decret llei com a instrument més immediat per a una regulació provisional.





En la inauguració de la jornada també ha intervingut la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), Maria Eugènia Gay, que ha considerat que és "el moment més adient per entrar a fons a garantir l'exercici d'aquest dret", i ha celebrat que es deixin enrere els mecanismes d'incapacitació en favor d'altres de suport.