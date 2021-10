"Amor3": els sonets de Shakespeare en llenguatge contemporani (El Maldà)

El gran avantatge que té els textos dels grans genis de la literatura és la de la seva validesa intemporal. Les situacions, les relacions, els vicis, les passions i les grandeses i misèries que van atribuir als personatges per ells imaginats tenen una absoluta i plena translació al nostre temps perquè els éssers humans seguim tallats pel mateix patró. Conscients d'això, Julia Calzada, Joana Castellano i Gisela Guitart van prendre uns sonets de Shakespeare i han extret d'ells tres discursos diferents sobre la manear de viure l'amor: l'amor idealitzat, l'obsessiu i el realista. I amb ells han muntat una comèdia divertida fresca i àgil titulada "Amor3" que, dirigida per Laura Aubert, ha estat seleccionada a la convocatòria de textos 20-21 dels Teatres de proximitat i es presenta a El Maldà.













Tal com ens van explicar, "durant l'espectacle, les tres al·legories de l'amor, cadascuna d'elles amb el seu relat i referents, serveixen per somiar i especular sobre una relació amorosa i discutir sobre com encarar la situació. Però què és el que passa quan l'engranatge deixa de funcionar i les diferents personificacions de l'amor barregen les seves respectives maneres d'entendre i relacionar-se amb aquest sentiment?". Aquest plantejament els dóna joc a les intèrprets i autores alhora de la dramatúrgia per utilitzar l'humor i l'absurd per tal de reflexionar sobre la construcció de les relacions afectiu sexuals en el nostre segle, combinant amb habilitat el vers amb el llenguatge naturalista.





Les tres actrius pertanyen a la companyia Fac-of que entén el teatre no només com el resultat d'un projecte, sinó sobretot com una experiència en la qual cada text que s'utilitza com a punt de partida per esmicolar i convertir-lo en pretext que permeti reflexionar, experimentar, viure i crear en definitiva una producció teatral. El grup va sorgir a partir de la iniciativa d'un grup d'alumnes de l'Escola Eòlia d'art dramàtic i ha produït fins a la data, entre d'altres, els muntatges de "Negro que te quiero verde ", "EntreBancs" i "Bellesa, bellesa. Un cabaret deformat". "Amor3" romandrà a la sala del carrer del Pí fins al 14 de novembre.