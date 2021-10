Un estudi demana "precaució" a l'receptar tramadol per generar més riscos que altres opiacis

@EP





Un estudi en què ha participat l'Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) ha conclòs que el fàrmac tramadol, receptat contra el dolor no cancerós, augmenta la mortalitat, el risc cardiovascular i el de fractures en relació amb altres opiacis com la codeïna, i ha demanat "precaució" als metges a l'hora de receptar-lo.







En un comunicat aquest divendres, el centre ha explicat que en l'estudi, publicat a 'Journal of the American Medical Association', es reclama reavaluar "urgentment" el perfil de seguretat dels anomenats opioides dèbils.





La investigació també ha descartat que el tramadol provoqui un augment de, al menys, cinc esdeveniments adversos més: restrenyiment, deliri, caigudes, abús i dependència d'opioides i trastorns de son.





No obstant això, ateses les conclusions en mortalitat, risc cardiovascular i fractures, els autors de l'estudi han afirmat que "els resultats són sorprenents ja que el tramadol és considerat un opioide segur, però, aquest estudi hauria d'interpretar-se amb cura pels possibles factors de confusió residuals".





El centre ha recordat que la preinscripció d'opioides per tractar el dolor de tipus cancerós i no cancerós ha "assolit proporcions epidèmiques" als Estats Units i està augmentant a Canadà, Austràlia, Regne Unit i Espanya.





"El consum de tramadol és preocupant per considerar-se un opioide més segur pel que fa a la resta i podria augmentar la seva prescripció. Mentre no tinguem més dades sobre la seva seguretat, els metges haurien de tenir precaució a l'hora de pautar aquest tractament", han conclòs els investigadors .





Hi han participat en l'estudi institucions d'Espanya, el Regne Unit, Suècia, Canadà i Països Baixos i s'ha dut a terme amb una base de dades de gairebé 369.000 pacients catalans.