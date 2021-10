Garza imperial, especie amenatzada al nostre país/@wastemagazine







Per les aus posar-se en les torres elèctriques o volar entre cables de baixa, mitjana o alta tensió son paranys mortals . Però eliminar aquests paranys no és treball fàcil i la mesura, perquè sigui efectiva, requereix d'una quantiosa inversió econòmica.







Endesa té a Catalunya 98.127 quilòmetres de línies elèctriques. Més de la meitat (52.681 quilòmetres) són aèries i, per tant, subjectes a interaccions amb l'entorn, que és també l'hàbitat de l'avifauna. Per aixó va presentar a Gimenells un programa amb una inversió de 4,6 milions d'euros per aquest 2021 que preveu eliminar moltes d'aquests paranys mortals en la línia elèctrica de Catalunya.





Infografia de com es distribueix l'energia a Catalunya











La companyia elèctrica va triar Lleida per a presentar aquest ambiciós pla d’avifauna en tota Catalunya perquè treballa en la modificació de torres elèctriques, repartides per la Plana de Ponent, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i el Baix i l'Alt Empordà.





Cal recordar que Endesa porta dues dècades aplicant aquest tipus de mesures per a la protecció de l'avifauna, encara que mai s'havia anunciat un pla tan ambiciós com el plantejat pel 2021. Encara que al 2018 i 2020 van actuar en dos mil suports i 659 estructures amb un presupost aplicat de 2,2 milions d'euros.





INFRAESTRUCTURES MÉS INTEGRADES EN ELS ENTORNS NATURALS





Les actuacions d'Endesa a les torres de mitjana tensió se sumen als treballs que la companyia ja executa en la xarxa de baixa tensió que discorre per zones boscoses. Aquests cables són també paranys mortals per als ocells i el que s'està fent és canviar la línia aèria convencional per un únic cable en forma de trena.





Elements de les torres eléctriques





Amb aixó a més de quedar aquesta infraestructura més integrada en l'entorn natural s'aconsegueix acabar amb les electrocucions. Així encara que un au xoqui contra aquest cable no hi ha descàrrega elèctrica. Però a més s'ha comprovat que les col·lisions en aquestes línies reformades s'han reduït, en ser molt més visible per a l'ocell aquesta trena fosca que els cables que abans anaven d'una torre a una altra.





Al 2020 es van substituir a Catalunya més de 200 quilòmetres de línies de baixa tensió que discorrien per zones boscoses per aquest cable trenat. La inversió va superar, en aquest cas, els 4 milions d'euros.





COMPROMÍS AMB LA BIODIVERSITAT





Seguint la política de sensibilització mediambiental en matèria de protecció de l’avifauna, amb l’objectiu de preservar espècies d’aus protegides i amenaçades, Endesa ha adequat línies elèctriques, reformant suports i quilòmetres de circuits de mitjana tensió que discorren per paratges singulars de Catalunya invertint milers d’euros. Una acció que posa en valor la biodiversitat a la comunitat i la seva protecció.





L’empresa a dut a terme enguany el Pla per adaptar, adequar i corregir tots aquells suports de línies de mitjana i alta tensió que des de l’any 2014 s’han classificat com a susceptibles de representar un perill per a l’avifauna a Catalunya.





Imatge que il·lustra com els elements protectors actuen i protegeixen les aus.











En aquest sentit, la Companyia modifica les torres assenyalades i introdueix elements anticol·lisió i dispositius aïllants als punts en tensió de les línies per, així, protegir els ocells i reduir-ne el seu risc d’electrocució i collisió. De cara al futur també s’introduiran aquestes mesures en tots aquells suports que es puguin detectar d’acord amb els criteris de priorització establerts conjuntament amb la Generalitat.





Totes aquestes accions s’emmarquen, en part, en el conveni de col·laboració Endesa signat aquest estiu amb els departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu comú de protegir espècies catalogades com a amenaçades.





Aquesta és la primera vegada que s'ha signat a Catalunya un conveni d’aquestes característiques amb una companyia elèctrica, Endesa.





Video de la presentació del Pla a Lleida/ @3/24





El conjunt d’actuacions es duen a terme en totes aquelles comarques on Endesa disposa d’infraestructures de transport i distribució i, específicament, en zones d’especial interès per a l’avifauna.







En qualsevol cas, la col·laboració operativa ordinària amb el cos d’Agents Rurals es remunta a l’any 2013 com a resultat de la feina d’inspecció de les línies que podien suposar un risc d’electrocució per part d’aquesta agents i la posterior comunicació a la Companyia.





Un treball que es consolida l’any 2019 i s’integra al Pla Estratègic d’Endesa com a Pla d’Avifauna a Catalunya, amb una dotació pressupostària de més de 2 MEUR. Creant-se el mateix any la Comissió de Seguiment del conveni de collaboració que acabaria cristallitzant el 6 d’agost de 2020.





INVERSIÓ DE 4,6 MILIONS D’EUROS EN ADAPTACIÓ DE LES LINEES ELÈCTRIQUES





Elements de protecció d'Avifauna





Insistint Endesa invertirà aquest 2021 a Catalunya més de 4,6 milions d'euros a adaptar suports de línies elèctriques per a protegir l'avifauna quelcom que fa avança a la comunitat catalana. Aquesta iniciativa, sostinguda des de fa anys i al marge de normatives administratives, redueix, d'una banda, el risc elèctric per als ocells i, per l'altre, millora la qualitat i la continuïtat del servei als clients.





La companyia modificarà 350 torres elèctriques susceptibles de ser "un perill" per a l'avifauna, situades principalment a la Plana de Lleida (Lleida), les Terres de l'Ebre (Tarragona), el Camp de Tarragona (Tarragona) i el Baix i l'Alt Empordà (Girona).





Aquest 2021 s’ha continuat substituint bona part de la xarxa de baixa tensió que discorre per zones boscoses i que també ajuda a facilitar la convivència entre les infraestructures i els ecosistemes i a salvaguardar les espècies que habiten o transiten.





L'actuació consisteix en el canvi de la línia aèria convencional per un nou tram de cable trenat, el qual representa una reducció "important" de les mesures i l'amplitud física de la línia, ja que les tres fases es mantenen unides.





En l'últim trienni (2018-2020), Endesa ha adequat més de 2.000 suports a Catalunya; el 2020 va adaptar 659 suports de la xarxa elèctrica catalana amb una inversió de gairebé 2,2 milions i va substituir gairebé 220 quilòmetres de cable convencional per cable trenat, amb una inversió superior als quatre milions.





INVERSIÓ A LES GARRIGUES AMB UN DOBLE OBJECTIU





Col·locació d'elements de protecció de les aus





A les Garrigues Endesa ha fet la reforma integral d'una línia elèctrica de mitjana tensió de 44 quilòmetres de longitud amb el doble objectiu de millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament a set municipis i de protegir l’avifauna a la comarca.





L’actuació, ha suposat una inversió d’1 milió d’euros, aportats íntegrament per la Companyia i de la que s'han beneficiat les poblacions de Castelldans, l’Albagés, el Soleràs, els Torms, Puigverd de Lleida, Granyena de les Garrigues i Juncosa.





La reforma ha consistit a instal·lar a les torres elèctriques diferents elements de protecció com fundes protectores abans i després de la cadena d’aïlladors, s’han folrat cables, s’han incorporat uns punxons -fabricats amb silicona- per dissuadir les aus de reposar-hi i, en cas de fer-ho, uns dispositius elevats a la torre, suficientment allunyats dels elements en tensió de l’estructura.





Tots aquests elements aïllants redueixen el risc elèctric en el moment en què una au que reposa en un suport aixeca el vol, ja que a l’estendre les ales hi pot haver contacte amb un cable i produir-se un arc elèctric.





Només a la demarcació de Tarragona, Endesa va invertit més de 732.000 euros en adequar 222 suports repartits entre totes les seves comarques. Al Baix Penedès es va actuar en 32 torres, amb una inversió superior als 105.000 euros. Aquesta iniciativa, sostinguda en el temps, redueix, d’una banda, el risc elèctric per als ocells i, de l’altra, millora la qualitat i la continuïtat del servei als clients, ja que sovint qualsevol incident amb l’avifauna comporta una interrupció en el subministrament.







Totes aquestes actuacions es fan seguint un ordre de prioritat tècnic basat en criteris de conservació d’espècies, de manera que es garanteix l’adaptació de manera urgent d’aquells suports que poden tenir un major impacte sobre l’avifauna. Així mateix, s’estudia cas a cas quins són els elements i les modificacions més adients per a minimitzar les interaccions amb l’entorn.





AVANÇANT TAMBÉ AL PARATGE DE MAS DE LA BASSA AL BAIX PENEDÈS





Treballs d'adeqüació de les línees





En aquesta ocasió els treballs van consistir en adequar dues línies elèctriques al terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès, concretament 14 suports i 1,2 quilòmetres de cable de dos circuits de mitjana tensió que discorren pel paratge del Mas de la Bassa, i un centre de transformació aeri. La iniciativa ha suposat una inversió superior als 96.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia.





Per dur-lo a terme s’han col·locat fundes protectores abans i després de la cadena d’aïlladors que redueixen el risc elèctric en el moment en què una au que reposa en un suport aixeca el vol, ja que a l’estendre les ales hi pot haver contacte amb un cable i produir-se un arc elèctric.





A LES TERRES DE L’EBRE S’HAN ADEQÜAT 85 SUPORTS ELÉCTRICS





Treballant en les linees





L’actuació, que ha suposat una inversió superior als 25.000 euros, aportats íntegrament per Endesa ha consistit en la reforma de vuit suports ubicats als municipis de Tortosa, Roquetes i Deltebre, al Baix Ebre, i a Sant Jaume d’Enveja, al Montsià.





La reforma ha consistit a instal·lar a les torres elèctriques de mitjana tensió –tant d’Endesa com de la seva filial al territori Eléctrica del Ebro- diferents elements protectors.





Cal recordar que només a les Terres de l’Ebre, Endesa va invertir més de 280.000 euros en adequar 85 suports, distribuïts de la següent manera, per ordre: Baix Ebre (39), Montsià (37), Terra Alta (6) i la Ribera d’Ebre (3).





Elements de protecció en acció.





En aquest sentit, tot i que els treballs s’han executat en quatre termes municipals diferents, a l’estar les línies enllaçades comporten una millora en la seguretat global de les installacions, i beneficien, per tant, la totalitat dels clients que en depenen, en aquest cas gairebé 10.000, repartits entre nou poblacions: l’Aldea, Camarles, Deltebre, Roquetes (i la seva pedania de Raval de Cristo) i Tortosa (i el seu nucli agregat de Vinallop), al Baix Ebre; i Amposta, Freginals, Godall, Masdenverge, Sant Jaume d’Enveja i Santa Bàrbara, al Montsià.





Les reformes, a més d’augmentar la fiabilitat del servei dels setze municipis, són un pas essencial per tal de reforçar la xarxa elèctrica de la comarca i augmentar-ne la seva seguretat i resiliència.











REFORMA DE LA LINEA ELÈCTRICA DEL PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS





Parque Natural del Cap de Creus





La rellevància d’aquesta actuació per part d’Endesa rau en l’entorn on es realitza, el Parc Natural del Cap de Creus, una zona protegida, única en el món, d’alta importància biològica, geològica i paisatgística en la qual es troben espècies com l’àguila cuabarrada, el falcó peregrí o el duc a més d’ocells marins. Endesa ha adequat una línia de mitjana tensió dins el Parc Natural del Cap de Creus propers a la zona del far així com al canvi de posició d’alguns elements conductors.





La reforma ha consistit a instal·lar a dues torres elèctriques de mitjana tensió diferents elements protectors, com fundes aïllants, just abans i després de la cadena d’aïlladors per tal de reduir el risc elèctric en el moment en què una au aterra en un suport o n’aixeca el vol.







Elements de les torres.





Només a la demarcació de Girona, Endesa va invertir l’any passat més de 211.000 euros en adequar 64 suports, gairebé la meitat de les quals (30) ubicades a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà. Les altres adequacions es van realitzar a la Cerdanya (12), Gironès (11), Selva (5), Garrotxa (4), Pla de l’Estany (1) i el Ripollès (1). Aquesta reforma beneficia directament els clients del municipi de Cadaqués i suposa un pas essencial per tal de reforçar la xarxa elèctrica de la comarca i augmentar-ne la seva seguretat i resiliència.







Cal tenir present que s’estudia cas a cas quins són els elements i les modificacions més adients per a minimitzar les interaccions amb l’entorn.





LINIES ELÈCTRIQUES AMB MÉS SEGURETAT I RESILIENCIA AL BAIX CAMP





Accions per la protecció de l’avifauna també s’han duta a terme a sis línies elèctriques diferents del Baix Camp i que han suposat una inversió de gairebé 33.000 euros, aportats íntegrament per Endesa, ha consistit amb la reforma de 12 suports repartits entre els municipis Botarell, la Selva del Camp, Mont-roig del Camp, Montbrió del Camp i l’Alcover, aquest últim pertanyent a la comarca veïna de l’Alt Camp.





Aquila fasciata/ @auberria







Al Baix Camp es va actuar en 12 torres, amb una inversió de gairebé 40.000 euros. I tot i que els treballs s’han executat en cinc termes municipals diferents, a l’estar les sis línies enllaçades comporten una millora en la seguretat global de les installacions i beneficien, per tant, la totalitat dels clients que en depenen, en aquest cas gairebé 12.000 repartits entre les poblacions de l’Albiol, l’Aleixar, Almoster, les Borges del Camp, Cambrils, Castellvell del Camp, Maspujols, Mont-roig del Camp, Montbrió del Camp, Riudecols, Riudoms, la Selva del Camp, Vilanova d’Escornalbou i Vilaplana.





Així mateix, també repercuteix a Alcover i Mont-ral, a la veïna comarca de l’Alt Camp. Les reformes, a més d’augmentar la fiabilitat del servei dels setze municipis, són un pas essencial per tal de reforçar la xarxa elèctrica de la comarca i augmentar-ne la seva seguretat i resiliència.





LA IMPORTANCIA DE MINIMITZAR EL RISC D’ELECTROCUCIÓ









Imatge de focus d'electrocució a les linees eléctriques.





Hi ha tres maneres per les quals les aus es poden electrocutar amb les linees eléctiques:





1. Electrocució per “defecación desafortunada”. Quan els ocells de major grandària defequen, produeixen un doll d'excrement d'una longitud considerable, de consistència semilíquida i ric en sals, és a dir, excellent conductor d'electricitat. Si ho fan posades en un suport, el doll sortint pot fer de línia de connexió amb el conductor situat en una posició inferior abans que l'altre extrem sigui expulsat del tot de la claveguera de l'ocell. L'electrocució es produeix així fruit d'una fatal casualitat, que pot donar-se amb relativa freqüència si el suport en qüestió és molt freqüentat.





2. Electrocució per contacte indirecte. Succeeix sobretot en ocells de presa que porten la seva caça al suport per a menjar-se-la. La presa pot quedar penjant de manera que toqui un conductor, transmetent l'electricitat a l'ocell en contacte amb una part metàllica. Això s'ha documentat per a espècies com el mussol real, el milà negre o la marcenca europea, en aquest últim cas propiciat per la seva mena de preses preferents, les grans colobres.





3. Electrocució per formació d'un arc elèctric. L'aire és un mal conductor de l'electricitat, per tant, es pot considerar un bon aïllant. No obstant això, quan la diferència de potencial elèctric entre dos punts supera un cert valor límit, pot convertir-se en conductor elèctric i provocar una massiva descàrrega elèctrica entre tots dos. La distància a la qual s'origina la descàrrega depèn de la tensió del conductor i de les condicions atmosfèriques, sent major quan l'ambient és humit.









Per aquesta raó Endesa reforma els suports de les seves línies. Per exemple a Banyeres del Penedés s’han reformat 11 suports (metàl·lics i de formigó) de mitjana tensió amb un pressupost de 18.000 euros, per adequar una línia elèctrica d’un quilòmetre de longitud a aquest terme municipal Banyeres del Penedès, situat a la comarca del Baix Penedès.











Exemples de suports eléctrics.





En aquesta ocació s'han incorporat grapes aïllants. A més, als suports on ha estat necessari s’han adaptat la disposició de les diferents fases per tal de minimitzar al màxim el risc d’electrocució.





Mesures protectores





Aquesta actuació s’ha executat mitjançant una brigada de treballs en tensió. Això és, dur a terme les modificacions necessàries sense desconnectar en cap moment la línia, amb l’objectiu de no perjudicar els clients que en depenen, uns 1.500 repartits entre Banyeres del Penedès, una part de Llorenç del Penedès, i Sant Jaume dels Domenys (comptant, també, els seus nuclis de La Carronya, Cornudella, Lletger, i el Polígon Industrial l’Empalme). Endesa al Baix Penedès ha actuat en 32 torres, amb una inversió superior als 105.000 euros.





CONEIX MÉS SOBRE COM FUNCIONA LA PROTECIÓ AVIFAUNA A LES XARXES ELÉCTRIQUES