CaixaBank duplica el finançament sostenible internacional fins al novembre

@EP





CaixaBank ha duplicat el volum de finançament sostenible internacional en els primers nou mesos de 2021, ha informat aquest divendres en un comunicat.





L'entitat bancària ha explicat que entre gener i novembre, la seva xarxa de banca internacional ha participat en operacions de concessió de préstecs lligats als factors ESG per un volum conjunt de negoci de 1.660 milions d'euros.





Això suposa un creixement del 137% respecte al mateix període del l'any anterior, i la xifra representa ja un 73% més que l'aconseguida en el total de 2020 --960 milions d'euros--.





En totes les operacions, les condicions dels préstecs estan lligades al acompliment de factors ESG, com la lluita contra el canvi climàtic, l'impuls de les energies renovables, la mobilitat sostenible o la promoció de la igualtat, entre d'altres.





Europa és el continent més actiu, com a resultat de l'estratègia de CaixaBank d'incrementar el seu negoci creditici en el continent de la mà de la seva divisió de CIB & IB.





En concret s'ha registrat el 90% del volum de finançament sostenible internacional i, per països, es col·loquen en primer lloc Itàlia, França i Portugal, aquest últim país a través de Banc BPI, participat a el 100% per CaixaBank, seguits per Alemanya i Regne Unit.





En el tercer trimestre de 2021, CaixaBank manté la seva posició com a únic banc espanyol en el Top 5 de finançament sostenible a EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica -incloent Espanya), segons el rànquing Refinitiv Top Tier.