Trapero vol revisar el tracte als detinguts

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha instat a revisar el tracte als detinguts i aspectes de procediment de les detencions: "Sempre ho hem fet així" no és un argument ", ha tancat.





"Hem de pensar per què un detingut no pot llegir un llibre o ha d'estar a la planta -3", ha dit durant la seva intervenció aquest divendres a la celebració de la Diada de les Esquadres dels Mossos.





També ha plantejat revisar per què les mesures han de ser les mateixes per a tots els arrestats, sense tenir en compte la gravetat del delicte que hagin comès o la perillositat, i ha desitjat "un acord policial que assumeixi que una detenció no és un tràmit, és posar a una persona en una situació on els seus drets estan especialment limitats".





Ha continuat afirmant que la missió principal d'un cos policial és defensar drets i llibertats, i creu que en aquest punt sol fer-se "una lectura que va a poc més enllà de l'exercici de la protesta", encara que segons ell hi ha altres àmbits als quals afecta, i ha esmentat la prevenció i la investigació criminal.





Trapero ha mantingut que "la policia ha de sumar amb la resta d'institucions per a ser un nord en la brúixola, especialment en moments de pors".





Respecte a com li agradaria que avanci el cos, també ha desitjat que els Mossos "es relacionin amb la resta de cossos sense competir, col·laborant".





Al començar el seu discurs, Trapero ha saludat a les autoritats que han assistit a l'acte, i entre elles s'ha detingut a José Antonio Togores, que ja ha estat destinat a Melilla i a què el major ha saludat "en el seu últim acte a Catalunya" abans del canvi de destinació.