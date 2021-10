Atorguen el Premi Europa Nostra 2021 a la rehabilitada Torre de les Aigües del Besòs

Els assitents a l'acte de descobriment de la placa /@Ajuntament de Barcelona





La rehabilitació del conjunt històric de la Torre de les Aigües del Besòs, situada on antigament hi havia la fàbrica de trens MACOSA-Alstom, va rebre el passat mes de maig el guardó Premi Europa Nostra 2021, un dels més importants que atorga la Unió Europea. Aquest divendres s'ha descobert una placa per commemorar elreconeixement, ha indicat l'ajuntament en un comunicat. La recuperació del conjunt patrimonial ha estat possible pel conveni subscrit el 2007 entre el consistori barceloní i Agbar.





A l'esdeveniment hi ha assistit el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el regidor del Districte de Sant Martí, David Escudé; el president d’Agbar, Àngel Simon; l’arquitecte Antoni Vilanova i representants de la Representació de la Comissió Europea a Catalunya i les Illes Balears i d’Europa Nostra.





Per la seva banda, el president d'Agbar, Angel Simón, ha destacat que "Agbar i el model que representa ha estat i està sempre al costat de la ciutat, en cadascuna de les seves metes, també en la preservació del patrimoni històric i cultural. La recuperació d'aquest conjunt emblemàtic posa en valor el passat històric industrial del Poblenou, i ajuda a transmetre-ho a tota la ciutadania com a part de la cultura del territori".





En la seva intervenció, Collboni ha subratllat que la rehabilitació del conjunt històric busca "preservar la memòria de la revolució industrial a Barcelona i Catalunya, del moviment obrer i dels avanços tecnològics que ha deixat a la ciutat".