Sánchez dona suport a Calviño perquè "capitanegi" la reforma laboral

@EP





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha respost a Unides Podem que no existeix una intromissió de la vicepresidenta primera de Govern, Nadia Calviño, en la negociació sobre la reforma laboral, ja que és un afer que afecta a tot l'Executiu com passa amb les grans mesures, com els pressupostos generals de l'Estat.





Específicament, ha assenyalat que aquesta norma implica el menys a cinc departaments, els quals han d'"actualitzar" el marc normatiu del mercat laboral: Treball, Economia, Educació, Inclusió i Seguretat Social i Hisenda.





"No hi ha intromissió, el que hi ha és una col·laboració, una coordinació i una aportació dels ministeris perquè surti efectiva una reforma del mercat laboral", ha traslladat en roda de premsa després de la reunió de Consell Europeu celebrada a Brussel·les. Tot això després de la sol·licitud de reunió urgent del seu soci de coalició després de criticar intromissió de la titular d'Economia en les competències de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz.





Sánchez ha insistit a rebutjar termes com "intervenir" competències, sinó d'aportar i col·laborar perquè aquesta reforma és "de tot el govern". En aquest sentit, ha al·ludit al fet que la futura llei que canviarà el marc laboral afecte "molts ministeris" que han de col·laborar, coordinar-se i aportar, que és l'ordre que ha donat a tots els departaments de l'Executiu.