Sordo fa autocrítica i reconeix que CCOO ha evidenciat "debilitats"

@EP





El secretari general de Comissions Obreres (CCOO), Unai Sordo, ha plantejat aquest divendres que el sindicat ha de ser "molt més porós" per arribar a més treballadors i adaptar-se al "moment històric que afrontarà" l'organització.





"Està en joc una reconfiguració del model social, del model de país, i no se sap encara per on sortirà el tir. El repte que tenim al davant és ser molt més porosos, tenir més penetració en els amplis sectors de treballadors", ha expressat durant la segona jornada del 12è Congrés Confederal de CCOO.





Per donar respostes a aquestes exigències, Sordo ha advocat per una organització sindical que compti "amb un nivell de flexibilitat important" i que realitzi "una acció sindical més proactiva".

Sordo ha reconegut que el sindicat ha evidenciat "debilitats" a l'hora de gestionar les diferents transicions a què s'enfronta el país per manca d'una estructura integral per "atendre confederalment aquestes mutacions".





En concret, el sindicalista s'ha referit als fons Next Generation de la Unió Europea per a la recuperació postpandèmia, que han sorprès CCOO "amb el peu canviat". Per aquest motiu, ha instat a reforçar el marc de diàleg per poder tenir informació per endavant sobre el repartiment d'aquests fons i evitar assabentar després de "decisions ja preses en l'àmbit de Govern".





A més, ha defensat el valor deL diàleg social i La importància que deixi de tenir "un perímetre limitat". Sordo ha recalcat que el sindicat ha d'obrir espais de diàleg social per poder debatre les "polítiques transcendentals" per a Espanya, entre les quals ha citat la millora de la formació i el desenvolupament industrial i sectorial.





EVITAR LA COMPARTIMENTALIZACIÓ DE LES CAUSES





Sordo també s'ha referit a la sessió inicial i a les ponències de cadascuna de les delegacions. En aquest sentit, el sindicalista ha lamentat que en cap debat van aparèixer qüestions "més polèmiques" com la prostitució, la igualtat de gènere o els ventres de lloguer.

"Això ens ha de portar a algun tipus de reflexió", ha advertit, i ha cridat a construir i materialitzar una proposta sindical al respecte.





No obstant això, el secretari general de CCOO ha recalcat que el sindicat ha de ser un agregador de causes i ha d'allunyar de la tendència de "compartimentalitzar" les reivindicacions. "Crec que el gran valor afegit és buscar les palanques d'acció i actuació sindical perquè aquestes causes siguin combatudes des del sindicat i l'acció sindical", ha dit.





Sordo ha insistit que el sindicat ha d'identificar totes les causes de desigualtat i discriminació en el món de la feina i donar una resposta en el "conjunt de l'acció igualitària de CCOO".





HOMENATGE A MEMBRES ASSASSINATS PER ETA





D'altra banda, Sordo ha anunciat que el proper 10 de desembre es realitzarà un homenatge a Vitòria pels militants o afiliats del sindicat que van morir en atemptats d'ETA, quan es compleixen 10 anys de la fi de la banda.





CCOO té confirmats 12 morts entre els seus membres, encara que Sordo ha assenyalat que seguiran atents per si pogués conèixer-se la filiació d'alguna persona més abans del 10 de desembre. L'homenatge estarà organitzat per les delegacions del País Basc, Navarra i Catalunya, amb el suport de la Confederació.





REELECCIÓ DE SORD





En la sessió d'aquest divendres, els delegats de CCOO han avalat la candidatura de Sordo a la Secretaria General de CCOO, l'única que s'ha presentat, amb un total de 668 avals, segons ha assenyalat el president de la taula que gestiona els treballs del 12è Congrés Confederal, Fernando Lezcano. També s'ha aprovat, amb 671 avals, la llista de la Comissió Executiva Confederal encapçalada per Unai Sordo.





De la mateixa manera, s'ha validat la composició de Consell Confederal, que estarà compost per 168 persones. D'aquestes, 12 són els components de la Comissió Executiva Confederal, 26 són membres nats per ostentar secretaries generals i 130 són persones electes en els consells de les organitzacions confederades.