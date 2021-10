VÍDEO. La Guàrdia Civil investiga el misteriós rescat dels gossos de La Palma

@Twitter





La unitat orgànica de policia judicial de la Guàrdia Civil ha instruït diligències per si el suposat rescat per terra dels gossos tancats per la lava a La Palma pogués ser constitutiu de delicte, han informat a Efe fonts de l'institut armat.





Això, a part de la infracció administrativa que comporta que la persona o persones que van poder haver efectuat el rescat dels cans se saltessin un control establert per agents de l'autoritat.





El director tècnic del Pla d'Emergències Volcàniques de Canàries (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, va indicar ahir que es va fer "tot el que s'havia de fer" en relació amb els gossos tancats per la lava a La Palma, és a dir, mantenir-los amb vida en procurar-los aliment i beguda i autoritzar el seu rescat per dron.





A partir d'aquí, va assenyalar Morcuende, "ja no sabem res més", ni del supòsit rescat per terra ni dels suposats autors d'aquest, que van col·locar una pancarta en què deien que els gossos estaven bé i s'identificaven com 'A Team (Equip A) '.

Per la resta, va qualificar de "menyspreable" que algú se salti els perímetres de seguretat perquè posen en risc la seva vida i la dels equips que haguessin d'anar a ajudar. Els responsables de l'empresa gallega Aerocàmeres, abans d'abandonar Canàries, han publicat un missatge a les xarxes socials en què diuen sentir-se "enganyats" i insten les autoritats a investigar els fets.