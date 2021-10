En llibertat en càrrecs dos lladres que van cremar una casa per no deixar rastre a Olot

Restes de l'incendi on van robar /@Mossos





Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona de 27 i 51 anys de nacionalitat espanyola i veïns de Castellfollit de la Roca (Garrotxa) per entrar a robar a una casa d'Olot i emportar-se mobles i quadres valorats en 200.000 euros.





Els lladres van entrar a la casa el 28 de setembre per la força i abans de fugir van provocar un incendi al domicili per dificultar la seva identificació durant la investigació policial. Els Mossos apunten que el foc va ser originat en tres punts diferents de la casa, però com que les finestres i portes estaven tancades, la falta d'oxigen va fer que les flames s'apaguessin soles. La detenció es va fer aquest dilluns 18 d'octubre.





Els detinguts, que tenen nombrosos antecedents, ja han passat a disposició judicial per un delicte de robatori amb força i un altre d'incendi i danys. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot en va decretar la llibertat amb càrrecs.