Albiol s'enfonsa: "visc moments molt durs en l'àmbit familiar, personal i polític"

@EP





L'oposició de Badalona votarà el proper 8 de novembre la moció de censura per desbancar de l'alcaldia a Xavier García Albiol, que ha reptat de nou a les urnes a la resta de formacions, a les quals acusa d'actuar amb "odi i ressentiment o" i fer-lo víctima d'una "tremenda injustícia".





El compte enrere per desallotjar Albiol per la seva aparició en els papers de Pandora, en els quals se li vincula a una societat a Belize, i investir el socialista Rubén Guijarro s'ha activat aquest divendres quan el conjunt de forces polítiques han registrat el document, que compta amb la signatura de 16 regidors, dos més de la majoria necessària perquè prosperi.





El ple de votació ha quedat així automàticament convocat per al 8 de novembre, dies hàbils després de la data de registre de la moció, que van rubricar ahir Guanyem Badalona, ERC, En comú Podem i JxCat, mentre que el PSC ho ha fet aquest mateix matí.





UNA "TREMENDA INJUSTÍCIA"





Després oficialitzar la maniobra, Albiol ha denunciat en una declaració sense preguntes el que considera una "tremenda injustícia", ha acusat l'oposició d'actuar amb "odi i ressentiment" i ha reafirmat la seva intenció de presentar-se a les properes eleccions municipals a 2023.





"Amb sinceritat he de dir que em sembla tremendament injust el que està passant", ha subratllat amb llàgrimes als ulls, visiblement emocionat. Albiol ha admès que viu "moments molt durs en el familiar, en el personal i en el polític", i ha lamentat que el vulguin despullar del comandament de la ciutat havent guanyat els tres últims comicis municipals de forma consecutiva, el que al seu judici denota que l'oposició està "desconnectada" del "sentiment real i majoritari dels veïns".





"Badalona no pot seguir en mans de l'odi i del ressentiment del PSC i la CUP -que integra Guanyem Badalona-i, per això, podeu tenir l'absoluta seguretat que em dedicaré en cos i ànima perquè al maig de 2023 Badalona torni a tenir l'alcalde que vol la majoria ", ha asseverat.





També ha opinat que la moció de censura no té a veure amb el "poder mercantil" de la societat a Belize perquè, ha recalcat, "era legal fa 16 anys i també seguiria sent-ho", sinó que "es basa en la incapacitat i impotència política "de l'oposició per constatar que el projecte del PPC" cada dia té més suports a esquerra i dreta".





L'OPOSICIÓ, MÉS UNIDA QUE MAI PER "DEIXAR ENRERE LA CORRUPCIÓ"





Per la seva banda, Guijarro ha retret a Albiol la seva "atrinxerament en la mentida i en la no dimissió", i ha expressat la seva intenció d'impulsar "un govern el més ampli possible". Tal com ha detallat, el seu partit entaularà "converses" amb tots els grups que vulguin "deixar enrere aquesta etapa de foscor, corrupció i males praxis" i manté "tots els canals oberts" per si Guanyem acaba optant per sumar-se a l'executiu.





Poc abans, Guanyem havia dit "no tenir dubtes" que recuperarà la confiança amb el PSC i s'ha obert a participar en el pròxim govern, tot i que dilluns passat es va desmarcar de la mateixa al·legant que els socialistes no havien respectat un preacord suposadament negociat entre les dues parts.





"No hem dit en cap moment que manteníem la posició de no entrar al govern", ha apuntat avui la regidora Carme Martínez, que ha expressat la seva "disposició plena i absoluta" per construir un "govern fort".





Per la seva banda, el portaveu d'ERC, Àlex Montornès, ha destacat el pas "per fer fora un alcalde corrupte de la ciutat", mentre que, des de JxCat, David Torrents ha mostrat el seu "orgull" per "fer fora" de l'alcaldia a "la bèstia negra de l'independentisme".





En la mateixa línia, la presidenta d'En Comú Podem, Aïda Llauradó, ha celebrat l'acord de les forces progressistes per a "deixar enrere la corrupció, els negocis en paradisos fiscals, el racisme i el populisme de dretes" i ha assegurat que el proper govern "també estarà pensat per al mandat següent".