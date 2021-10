Felip VI crida a la defensa dels valors democràtics

@EP







El rei Felip VI ha cridat aquest divendres a treballar "units" i "sense concessions" perquè les vacunes contra la covid-19 arribin "fins a l'últim racó de la planeta" davant la "injusta situació" d'aquelles persones que no té accés a beneficiar-se'n.També, ha afegit, "ens han advertit de la fragilitat dels valors democràtics, que no ens vénen donats, i el vigor i vigència demanen sempre una defensa ferma, permanent, constant i conscient". "Que la fortalesa i seguretat d'un millor futur depenen de la responsabilitat, de l'acompliment de l'deure que a cada un li correspon, de la solidaritat i de la nostra cohesió", ha prosseguit.





En el seu discurs durant la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa d'Astúries, que aquest any han distingit a set dels científics que han contribuït al desenvolupament "en un temps increïblement curt de temps" d'aquests fàrmacs, el rei ha afirmat que aquesta fita ha suposat "una de les majors alegries" ofertes per la ciència.





Aquests set científics -Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Uğur Şahin, Özlem Türeci, Derrick Rossi i Sara Gilbert- han contribuït a "un esdeveniment històric" amb els seus coneixements i anys d'intens treball "al servei de la humanitat".





"Seguint diferents estratègies, però amb un objectiu comú, han obtingut vacunes que constitueixen la major esperança per vèncer el virus. Som ara molt més conscients del seu esforç, de la seva tenacitat, i de la seva gran capacitat per liderar diferents equips. La nostra admiració i gratitud és immensa ", ha expressat el rei.







Per tot això, el monarca ha afirmat que ara s'és més conscient "de l'imprescindible suport que ha de rebre la ciència bàsica, la investigació científica", però també de la "injusta situació" que viuen "tantes persones al món que no tenen accés a tots aquests beneficis "i per les que cal" treballar units, sense concessions ", ha incidit el rei abans de continuar amb la semblança de la resta dels premiats en XLI edició dels Premis Princesa d'Astúries.





LA PRINCESA ELIONOR S'ENFOCA ALS JOVES





Per la seva banda, la princesa Elionor ha reivindicat el paper dels joves, dels que ha assegurat que "tenen molt a aportar" i han de ser "importants" per aconseguir un món "més sostenible, més just i millor per a tots".





Elionor de Borbó, acompanyada pels reis i la infanta Sofia, ha protagonitzat el seu tercer discurs en la cerimònia dels Premis Princesa d'Astúries, que aquest any ha tornat a celebrar en un renovat Teatre Campoamor d'Oviedo després que en l'anterior edició fora a l'Hotel Reconquesta per la pandèmia.



La primogènita dels reis ha subratllat que els premiats són "guia imprescindible per a tots" en destacaren relleu que "la cultura, la ciència, la solidaritat són essencials per a la vida en comú". En particular, per a les noves generacions: "Com a estudiant de batxillerat, penso en tots els joves que ho poden fer i en el molt que podem aprendre de vosaltres".



"Projecteu sobre nosaltres, els més joves, la certesa que també tenim molt a aportar, que podem ser importants i mostrar-nos responsables per tractar de pensar en un futur més sostenible, més just, millor per a tots", ha rematat.

La princesa d'Astúries va fer aquest dijous la seva primera aparició des de la seva marxa a l'internat de Gal·les (Regne Unit), on tornarà a les classes de batxillerat l'1 de novembre, l'endemà de celebrar el seu 16 aniversari.





ELS GUARDONATS





1. JOSÉ ANDRÉS I LA SEVA ONG WORLD CENTRAL KITCHEN, CONCORDIA





Felip VI ha lloat la "resposta ràpida i eficaç", a més d'"altruista i generosa" que dóna a les situacions d'emergència humanitària el cuiner, empresari i filantrop José Andrés amb la seva ONG, que ha prestat ajuda a més d'una desena de països damnificats per catàstrofes, repartit cinc milions de menjars i reunit uns 45.000 voluntari s.





"És realment admirable la grandesa d'esperit de les persones que, com José Andrés, viuen preocupades pel benestar aliè, sense importar-los les dificultats que puguin trobar en el seu camí ni els obstacles que hagin de vèncer per portar alleujament, consol i ajuda allà on siguin necessaris", ha expressat Felip VI, que ha volgut reconèixer" el valor d'una persona profundament compromesa, de gran humanitat i amb una capacitat immensa per fer el bé".





2. GLÒRIA STEINEM, COMUNICACIÓ I HUMANITATS





Per al monarca, la periodista i escriptora nord-americana Gloria Steinem és un exemple d'activisme durant dècades "de la lluita pels drets de les dones amb la igualtat, la justícia i la llibertat com autèntiques banderes del seu compromís", i també "tota una referència de la transformació social que, respecte a la dona, s'ha produït en els darrers decennis a Occident.





No obstant això, el monarca ha volgut alertar que encara "seguim patint situacions i conflictes que diàriament posen en perill tot el que s'ha aconseguit i qüestionen la legitimitat de principis que són irrenunciables", de manera que "segueix sent imprescindible" l'obstinació de dones com Steinem" per a la construcció d'un món en equilibri i més just".





"La violència, la discriminació, la manca d'oportunitats i, en suma, el retrocés encara cap a situacions que semblaven superades, són bona prova d'això", ha recalcat.





3. MARINA ABRAMOVIC, ARTS





D'aquesta figura artística, reconeguda com el màxim exponent de la performance, el rei ha exalçat una trajectòria de més de cinc dècades que ha resultat "essencial en la transformació i l'avantguarda del segle XX".





Amb una obra que uneix "la sorpresa i la intensitat, l'emoció i l'espontaneïtat, la reflexió i el dubte, la bellesa i el dolor, l'art i la vida", l'artista sèrbia és ja "un símbol de com la creació artística i els seus fruits es revitalitzen contínuament ", sent a més" sempre fidel a si mateixa, representant la grandesa d'una vocació profunda i autèntica".





4. CAMFED, COOPERACIÓ INTERNACIONAL





Per al rei, segueix sent "imprescindible" escoltar la veu d'organitzacions com la Campaign for Female Educació (Camfed), que té en el seu origen i raó de ser en les "reivindicacions sobre l'educació en igualtat" als països africans en els quals opera i on moltes dones i nenes viuen una situació d'injustícia pel simple fet de ser-ho.





La valenta tasca de Camfed és, en opinió de Felipe VI, "crucial per a milions de nenes i dones", i també de molts nens que queden condemnats a una existència marcada per la desigualtat, la marginalitat i la pobresa.





5. AMARTYA SEN, CIÈNCIES SOCIALS





També coneix bé en què consisteixen les desigualtats entre els éssers humans l'economista i filòsof Amartya Sen, el premi de Ciències Socials que ha reflexionat durant dècades "sobre els fonaments de la pobresa i els desequilibris que fan tan difícil assolir el benestar general".





Per al monarca, les investigacions d'aquest economista indi sobre la qualitat de vida, la fam, la injustícia social i l'absència de desenvolupament han donat lloc a "importants anàlisis amb què, sens dubte, ha contribuït a la promoció de la justícia i la llibertat".





6. EMMANUEL CARRÈRE, LLETRES





"No és possible romandre indiferent davant la varietat de sentiments que la seva obra ens ofereix", ha dit el rei d'Emmanuel Carrère, escriptor, realitzador, director i guionista de cinema i televisió que considera que escriure és "com avançar a les palpentes".





Certament, segons el rei, l'autor francès escriu per endinsar-se en el viscut, per ell i per uns altres, per descriure personalitats sempre intenses o vides torturades fins a aconseguir que s'il·luminin fets i circumstàncies en una obra densa i reflexiva amb la qual Carrère produeix en cadascun dels seus lectors "tota classe d'emocions".





7. PERALES, ESPORTS





El premi dels Esports atorgat en aquesta ocasió a la nedadora Teresa Perales, que va aconseguir la seva última medalla en les Olimpíades de Tòquio -amb ella ja van 27- ha donat peu al rei per felicitar a tots els olímpics i paralímpics espanyols.





Perales per a milions de persones i de famílies que veuen possible la inclusió laboral i social de les persones amb discapacitat, ha reconegut el príncep Felip, que ha assegurat que l'actitud i esforç de persones com ella converteixen la inclusió en una realitat plena d'esperança.