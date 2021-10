Calviño frena la reforma labora de Díaz perquè "posa en risc la recepció de fons europeus"

@EP





La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha posat fre a la reforma laboral de Podem defensant la idea que "planteja algunes mesures que posarien en risc la recepció dels fons europeus". Ara és ella la que vol estar al capdavant de les negociacions amb la patronal i amb els sindicats.





Aquest dijous a la nit, Calviño va demanar ser present a la taula i aquest mateix divendres al matí, des d'Unides Podem van sol·licitar una reunió urgent amb el PSOE perquè consideren que el que ha fet Calviño es pot qualificar com a "ingerència directa i greu" en les competències de Yolanda Díaz.





Aquesta última és qui encapçala el Ministeri de Treball, que és a qui corresponen les competències. Però des del bàndol de Nadia Calviño assenyalen que "és la vicepresidenta primera la que coordina la política econòmica del govern central i tot el que té reflex en l'economia passa per ella".





I, ja que Calviño no està d'acord amb el treball de Díaz, ha volgut intervenir. Així doncs, ha deixat clar que s'ha de superar "el debat sobre les reformes i contrareformes laborals" per tal de "centrar esforços" a arribar a un acord amb els agents socials i iniciar "un paquet equilibrat de canvis per modernitzar el mercador laboral".





Yolanda Díaz, per la seva banda, ha assegurat que la reforma laboral es derogarà abans que acabi 2021. I Nadia Calviño ha pactat amb l'Eurogrup i la Comissió Europea que portarà a Brussel·les una proposta de reforma de la llei laboral abans que acabi el mes de novembre.





Aquesta reforma seria diferent a la que vol Podem, doncs en el seu cas es tractaria d'una que simplifiqui els contractes en línia amb la legislació dels principals països europeus. En canvi, sembla ser que Calviño ha detectat que a la reforma en què treballen Unides Podem i Yolanda Díaz, no s'han tingut en compte algunes recomanacions del Pla de Recuperació.





Per exemple, des de Brussel·les exigien que s'identifiquessin les deficiències ja existents en l'actual arquitectura de negociació col·lectiva i que la reforma no porti a "obstacles desproporcionats perquè les empreses s'adaptin al cicle i responguin a l'evolució de la productivitat".





D'altra banda, demanaven que la reforma "sustenti la competitivitat i la creació d'ocupació, principalment a l'assegurar que les empreses puguin ajustar ràpidament a l'evolució de l'economia i que els salaris responguin a les conjuntures que afecten la productivitat a mig termini" .





Com Calviño considera que Yolanda Díaz no està tenint aquestes coses en compte, ha decidit intervenir. Amb això, diu que vol evitar que es paralitzi el tram de 10.000 milions d'euros del fons europeu.