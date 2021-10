Xavi Hernández somia amb ser entrenador del Barça

@EP





Xavi Hernández s'ha ofert al FC Barcelona just abans que el club jugui el Clàssic contra el Reial Madrid. Al que va ser el rei del centre del camp blaugrana fa uns anys li van preguntar si creu que entrenar el Al-Sadd de Qatar el portaria a dirigir grans equips. El català no va dubtar a deixar clar llavors que el seu ideal "és entrenar el Barcelona".





Concretament, Xavi va explicar que està "molt orgullós d'entrenar a l'Al-Sadd" perquè a més li serveix per anar "guanyant experiència". Però va reiterar, una vegada més, que el seu "ideal és entrenar el Barcelona". "És el meu objectiu i el meu somni, mai ho he amagat", ha comentat.





Joan Laporta va deixar clar fa poc que després d'una conversa amb Koeman havia pres la decisió d'apostar per ell i donar-li la confiança que es mereix. Koeman demana temps i el president del club li donarà. Així doncs, no pensa en substituir-lo, o al menys no de moment. Però està clar que en aquest cas, Xavi Hernández seria una de les principals opcions.





De fet, sembla ser que el club ja va contactar amb l'ex centre campista blaugrana quan va destituir a Ernesto Valverde. Però en aquell moment Xavi, que ja entrenava a l'equip de Qatar, va decidir continuar al front de l'Al-Sadd per seguir adquirint experiència.