@EP





Una parella britànica tenia planejat un viatge de noces a Espanya. Volien que amb ells fos el seu fill i, com aquest no està vacunat, havien de presentar una PCR amb resultat negatiu i realitzada com a màxim 72h abans de l'arribada a Espanya per poder viatjar.





Es van gastar uns 2300 € aproximadament en organitzar el viatge, que van contractar a través d'un grup turístic. La prova PCR del seu fill la van fer en la companyia que la mateixa agència els va recomanar. I van seguir les seves regles: ha d'estar feta com a màxim 72 hores abans de la sortida del vol.





Però això era un error. La PCR, en realitat, havia de realitzar-se com a màxim 72h abans de l'arribada del vol. Però com la família va tenir en compte les indicacions de la companyia, no va poder pujar a l'avió per 18 minuts de diferència. És a dir, les 72h des de la PCR es complien a divuit minuts d'aterrar a Espanya.





D'aquesta manera, la persona encarregada de revisar els passaports Covid o les proves diagnòstiques a l'aeroport del Regne Unit els va treure de la fila i no els va permetre pujar a l'avió. La família va quedar "devastada, absolutament destrossada i commocionada", segons va explicar la pròpia dona a ITV .





Des del grup turístic han lamentat el que ha passat i han explicat: "Lamentem molt que la família Smith no va poder viatjar en el seu viatge de noces a causa de la informació al lloc web dels nostres socis de prova, i entenem el decebedor que ha d'haver estat això. Hem reemborsat les seves vacances, tots els costos de les proves i estem oferint un cupó addicional per passar les vacances com a disculpa pel malestar causat ".