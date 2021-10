Carrizosa demana cessar Belarra

@EP





El líder de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha demanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que "cessi immediatament" a la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, per acusar en un tuit a Tribunal Suprem (TS) de prevaricació al retirar l'escó l diputat Unides Podem Alberto Rodríguez.





"Aquest insult, aquesta calúmnia que la senyora ministra ha proferit contra els membres de Tribunal Suprem ha de suposar que Sánchez la cessi immediatament", ha defensat en declaracions davant els mitjans aquest dissabte després del Comitè Autonòmic del partit a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) .





En el tuit recollit per Europa Press, Belarra ha assegurat que el TS ha pressionat a la Presidència de Congrés per retirar l'escó a Rodríguez --condemnat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat en una manifestació a 2014-- "encara que tots dos saben que no és el que diu la sentència ".





El líder de la formació taronja també ha considerat que, en un primer moment, la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, "no va voler acatar la decisió de TS", cosa que ha provocat, segons ell, un enfrontament entre el poder legislatiu i el judicial.





REFORMA LABORAL, PGE I ÚS DEL CATALÀ



Pel que fa a la reforma laboral que el Govern central pretén aprovar abans de final d'any, ha criticat que és una "medalla política" que el PSOE i Unides Podem es volen penjar però que no aborda temes com l'atur juvenil o el preu de la llum.





Ha sostingut que la formació no pactarà ni negociarà els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2022 amb el Govern central perquè l'esborrany els sembla "malament", de manera que pretenen presentar una esmena a la seva totalitat.





També ha acusat les entitats Plataforma per la Llengua i ANC de liderar una "campanya de delació contra els professors" que usen el castellà a les aules escolars de Catalunya, i ha afirmat que acudiran com a ciutadans a la manifestació de sindicats policials aquest dissabte a Barcelona.