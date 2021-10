Part del con del volcà de La Palma s'ha ensorrat

@EP





Part del con principal del volcà de Cumbre Vieja, a l'illa de La Palma, ha patit un esfondrament durant el matí d'aquest dissabte, segons ha informat l'Institut volcanológico de Canàries (Involcan).





Les colades són en l'actualitat més lentes i viscoses que en els últims dies i el plomall de gasos i cendres ha arribat a assolir els 2.800 metres dalçada, amb un núvol de cendra que va cap al sud, el que permet la navegació aèria a l'illa.





En aquest sentit, les últimes dades del programa Copernicus de la UE corresponents a aquest divendres --actualización nombre 27-- apunten que la lava que expulsa el volcà havia afectat 886,6 hectàrees de superfície a La Palma i destruït 2.122 infraestructures, mentre que la cendra ha cobert 6.800 hectàrees de terreny.





Sobre les persones evacuades, han estat més de 7.000 els veïns que han hagut de deixar els seus habitatges per la proximitat de la lava, sent 1.500 d'elles persones que tenien la seva residència sota el perímetre del volcà. Per municipis, el 72,7% dels evacuats són de Los Planos d'Aridane, el 19,9% de El Paso i el 7,35% de Tazacorte.





Pel que fa a la qualitat de l'aire, els nivells de SO2 (diòxid de sofre) estan per sota dels llindars perillosos per a la salut i només es van superar en la jornada d'aquest divendres a les partícules PM10 pel moviment de cendres a les estacions de Santa Cruz de la Palma i Los Planos d'Aridane.