Ramon Grau reivindica el paper de l'AMIC per "facilitar la vida a les publicacions"

@EP





El president de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), Ramon Grau, ha reivindicat l'entitat per "facilitar la vida a les publicacions en l'elaboració de continguts i donant resposta a les necessitats dels mitjans".





Durant la XXIV assemblea general ordinària, celebrada a Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), ha defensat que "l'Amic és un referent en tot l'espai en llengua catalana", ha informat l'entitat en un comunicat.





De cara al futur del projecte, ha augurat que "amb innovació, creativitat, qualitat, rigor, vocació de servei públic i periodisme proper als ciutadans i ciutadanes d'aquest país" es pot garantir amb solidesa el seu futur.





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també ha assistit de forma virtual, i ha aplaudit el paper dels mitjans de comunicació per "fer arribar informació contrastada a la ciutadania, per fer emergir els debats, i per avançar en drets individuals i col·lectius".





A l'assemblea s'ha presentat el balanç del 2020, que es va saldar amb un augment dels ingressos de l'10%, superant així els 2.426.000 euros, mentre que el nombre d'associats ha augmentat fins als 470, en creixement des de 2014.





NOVETATS 2022





També s'han presentat les novetats d'aquest 2022, que inclouen el llançament de les noves pàgines web de banc de continguts i d'Amic Illes Balears, la primera edició del nou curs 'Formació en Vendes' per als associats, i la celebració de la II i III jornada de periodisme de proximitat a València.







A l'acte també han acudit l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós; el secretari de Comunicació de la Generalitat i Mitjans de Comunicació, Oriol Duran; i el secretari de Difusió de la Generalitat, Jofre Llombart.