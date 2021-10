La Conferència sobre el futur d'Europa ressalta que cal "escoltar i actuar" per satisfer els ciutada

@EP - Philipp Von Ditfurth





La sessió plenària de la Conferència sobre el Futur d'Europa, que s'ha celebrat aquest cap de setmana al Parlament Europeu d'Estrasburg, ha destacat que els polítics han "d'escoltar i actuar" per satisfer les necessitats dels ciutadans.







En total 30 delegats regionals i locals han assistit a la segona reunió plenària de la Conferència sobre el futur d'Europa. A la delegació de 18 membres de Comitè Europeu de les Regions s'han unit a Estrasburg altres dotze representants de les principals associacions europees i altres parts interessades que representen a les entitats locals i regionals i les assemblees europees.





En la conferència, han destacat el paper "fonamental" que representen com el nivell polític "més proper i en què més confien" els ciutadans, al ser responsables d'executar el 70% de la política de la Unió Europea.





El president del Comitè Europeu de les Regions i governador de Macedònia Central a Grècia, Apostolos Tzitzikostas, ha assenyalat que els ciutadans esperen que els seus líders electes "escoltin i actuïn per obtenir resultats sobre el terreny".





Una enquesta recent de més de 3.300 polítics locals i regionals a la UE mostra que el 85% d'ells vol participar més en la formulació de polítiques de la UE i el 75% vol introduir una democràcia més participativa.





"La nostra delegació de 30 líders regionals i locals està demanant una Unió Europea més democràtica i efectiva que reconegui que les decisions preses a Brussel·les o Estrasburg són finalment implementades per líders electes a nivell local i regional. Necessiten tenir un paper més fort en la presa de decisions de la UE en àrees de les seves competències, per reconstruir la confiança i apropar Europa a les persones", ha apuntat Tzitzikostas.





Per al primer vicepresident del Comitè Europeu de les Regions, Basc Alves Cordeiro, els representants electes locals i regionals "estan disposats a participar plenament en la configuració del futur d'Europa". "Escoltar durant la Conferència és important, però actuar és igualment important. Demanem que s'estableixi un diàleg permanent amb els ciutadans, no hauria d'haver tabús per canviar la UE i la forma en què funciona, si es tracta de garantir la cohesió, la solidaritat , la justícia social", ha precisat.





Durant el cap de setmana a Estrasburg, als 30 delegats locals i regionals s'uniran membres de Parlament Europeu, Comissió Europea, governs nacionals o representants dels ciutadans en una sèrie de grups de discussió temàtics, al voltant dels quals s'extrauran les conclusions finals de la conferència.





Aquests inclouen temes tan diversos com la democràcia participativa, la salut, el canvi climàtic, la justícia social, l'educació, la digitalització de la societat i la migració, totes àrees en les que els ens locals i regionals estan en primera línia en la prestació de serveis, infraestructura i suport als ciutadans.





El Comitè Europeu de les Regions presentarà la seva contribució final a la Conferència a la IX Cimera Europea de Regions i Ciutats que tindrà lloc durant la Presidència francesa del Consell de la Unió Europea a Marsella del 3 al 4 de març de 2022.