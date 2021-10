Dues noves troballes permetran desenvolupar tractaments contra les malalties neurodegeneratives

Un estudi científic realitzat recentment ha conclòs que l'hipocamp del cervell humà té cèl·lules mare que fan possible que es generin noves neurones durant tota la vida gràcies a un procés anomenat neurogènesi adulta.





@EP





Fins ara, els investigadors sabien que això era una cosa que succeïa en els animals, però no havien pogut demostrar que ocorria el mateix en el cervell humà. Ara sí: els humans generen noves neurones fins als 90 anys i això obre una nova possibilitat per buscar un tractament per l'alzheimer.





Això és així perquè segons aquest estudi, les malalties neurodegeneratives ataquen concretament a aquestes cèl·lules mare de l'hipocamp del cervell. D'aquesta manera impedeixen que es generin neurones sanes.





"Aquestes troballes podrien ser útils per a desenvolupar estratègies terapèutiques per prevenir o alentir alguns dels símptomes que acompanyen aquestes malalties", va explicar la investigadora Llorens-Martín en una roda de premsa. "Hi ha algun component de cèl·lules que segueix reproduint-se encara en edat adulta, inclusivament fins a arribar als 90 anys. Però es tracta d'un percentatge mínim que no se sap quant repercuteix en la interconnexió neuronal existent ".





La investigació en qüestió es va dur a terme amb 48 mostres de cervell obtingudes del Banc de Cervells de la Fundació CENT: 15 eren de persones neurològicament sanes i 33 tenies malalties com esclerosi lateral amiotròfica, párkinson, demència o demència frontotemporal. Totes les mostres eren de persones d'entre 43 i 89 anys; 16 eren de dones i 32 d'homes.





Gràcies a aquest estudi van poder reconstruir els passos del procés de neurogénesis humà, van demostrar que també es produeix en adults i van visualitzar les cèl·lules que s'estaven dividint. A més, han pogut relacionar el procés de neurogènesi humana amb les malalties neurodegeneratives.





"És com si el procés de generació de neurones volguès iniciar-se (en les persones amb aquestes malalties) però al final falla i les noves neurones no adquireixen una maduració correcta com la que ocorre en els subjectes control. Hem trobat que cadascuna d'aquestes malalties deixa una signatura cel·lular específica en el procés de neurogènesi adulta, el que significa que hi ha poblacions cel·lulars més susceptibles al dany causat per unes patologies que altres", diuen en l'estudi.







CREEN UN ANTICÒS CONTRA L'ENVELLIMENT





@EP





Aquest descobriment permetrà treballar per desenvolupar fórmules contra les malalties neurodegeneratives. Però no és l'únic: també ho farà possible l'anticòs que han creat un grup de científics espanyols.







Investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Universitat de Leicester, al Regne Unit, han dissenyat un fórmula per eliminar les cèl·lules senescents. És a dir, les cèl·lules que generen malalties relacionades amb l'edat i l'envelliment, com ara la diabetis tipus 2, alguns càncers o l'Alzheimer.





Aquest anticòs reconeix les proteïnes específiques a què ha d'atacar, després s'uneix a elles i finalment aplica un fàrmac que acaba amb elles.