FC Barcelona - Reial Madrid: un Classic amb els ulls posats en la part alta de la taula

El FC Barcelona rep al Reial Madrid aquest diumenge a les 16: 15h al Camp Nou en el que serà el partit corresponent a la desena jornada de la Lliga 2021/22.





@EP





Tots dos arriben a la trobada després d'haver guanyat els seus respectius partits de Champions, però tots dos ho fan amb sensacions diferents. El FC Barcelona va guanyar al Dinamo de Kíev per 1-0 amb un gol de Piqué, però sense jugar realment a res.





El Reial Madrid, per la seva banda, arriba amb la moral més alta. Va començar molt millor la temporada i tot i que els últims resultats no han estat els esperats, sembla que es troben en millor moment.





Tot i amb això, Ancelotti, el tècnic del conjunt blanc, no ha volgut cantar victòria per avançat: "No sé qui arriba millor. No hi ha favorits. El Barcelona ha jugat bé en els últims partits. Hi ha molts factors que influeixen en aquest tipus de partits", ha explicat en la roda de premsa prèvia a la trobada.





En aquesta línia, ha afegit: "Els dos equips estem canviant, però sempre serà un gran partit. Estem millorant a nivell físic. No sabem encara a quin lloc poden arribar jugadors com Ansu Fati o Vinicius; si sabem que aquest partit sempre serà molt gran ".





Malgrat això, els dos equips jugaran el Clàssic mirant a la part alta de la taula per intentar escalar posicions. El FC Barcelona està setè classificat amb quinze punts i el Reial Madrid està tercer amb dos més, 17. Cal assenyalar, però, que el primer en la taula és la Reial Societat, amb 20 punts i un partit més que tots dos i el segon és l'Osasuna, amb 18 punts i dos partits més disputats.





Per a la trobada d'aquest cap de setmana, Koeman comptarà ja amb el Kun Agüero i, a més, diposita les seves esperances en Ansu Fati, el jove davanter que ha renovat per uns anys més aquesta mateixa setmana. Tots dos intentaran que en el primer Clàssic sense Leo Messi no es noti la seva absència.





Koeman té clar com deuen jugar per aconseguir-ho: "Bona possessió, buscar profunditat. No crec que es creïn moltes oportunitats. Serà qüestió de tenir efectivitat. Cada un ha de treure el millor de si mateix per a un partit com el de demà".





A més, la trobada serà especial perquè es disputarà amb les grades del Camp Nou plenes, cosa que no va succeir la temporada passada a causa de les restriccions del coronavirus.